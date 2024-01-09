雇主懷疑外籍看護偷金戒與現金報警 法院3點判勞工無罪

一名外籍女看護受屏東陳姓女子雇用照顧母親，卻在去年3月遭對方懷疑她趁四下無人之際，進入陳女房間偷取黃金戒指及2萬多元，看護被檢方依竊盜罪嫌起訴，屏東地方法院經查，認定陳女的證詞與警方說法及密錄器影像不符，確認看護進入陳女臥室是為了拿薪資表，再無明確事證足以證明犯罪事實，判女看護無罪，可上訴。

雇主證稱，她於案發當天下午3點20分左右返家就發現2萬3800元失竊，但她為了接小孩就先行離開，待下午5點左右返家後才報警，警察到場後開始翻找看護的行李，在行李中找到失竊的黃金戒指與1000元紙鈔等，事後並無尋得失竊的2萬3800元，而她不請楚看護在犯後有無外出。

看護則於偵訊期間堅決否認犯行，強調沒有拿走陳女放在房間床頭櫃第2層裡的黃金戒指及黑色皮包裡的現金2萬3800元，也沒有拿走陳女放在房間梳妝台左邊抽屜的1000元，而她之所以進到陳女的房間裡，是想拿她的薪資單，因為她想要更換雇主，有需要向勞工申訴專線回覆。

法院經查，發現陳女的陳述與受理警員的證詞與密錄器影像不一致，黃金戒指於警方到場前就已經被擺放在客廳桌上，而一張寫有「珊」字的1千元是由陳女等人自行翻找出，而非警員找到，且在陳女發現遭竊至報警期間，看護行動自由，實無理由僅藏匿竊得的2萬3800元，再另行藏匿較不具識別性的紙鈔，而將具有高度識別性的黃金戒指留在行李中。

合議庭審酌，陳女曾遭看護投訴她亂扣薪資，2人在此案發生前已有爭執，另看護為請仲介公司協助溝通，有向對方提供薪資表，證明她被扣多少錢，足認看護是為取得薪資表而進入陳女的房間，而檢察官復未能提出其他足以嚴格證明看護即為行竊者的積極證據，自屬不能證明犯罪，判看護無罪，可上訴。