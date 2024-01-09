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廢不廢死選戰中發燒 法務部：死刑執行規則沒有新增

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

廢死議題選戰發燒，外界質疑死刑執行規則有新增修條文，法務部晚間說，2020年修正「執行死刑規則」第2條，是將2005年已在實施之審核項目原文沿用，並非新加入不得執行條件。

法務部表示，2005年即有聲請釋憲程序中不得執行死刑之規定；「審核死刑案件執行實施要點」於1999年訂頒時，即有聲請再審、非常上訴中等不得執行之規定。

另，2005年修正時，更增訂有無聲請釋憲程序作為審核事項，共有7種執行前必須審核之事由，法務部1999年以來對於死刑案件執行之審查，均係依照此一要點為之，並無改變。

法務部說，2020年修正「執行死刑規則」時，並未增訂釋憲程序等不得執行死刑之限制，該年為配合監獄行刑法修正施行才修正「執行死刑規則」，並沿用上開要點規定，使兩者規範一致，並非2020年修正「執行死刑規則」新增7款不得執行之條件。

法務部表示，2005年限制執行死刑之規定，為沿用至今，換句話說，2020年「執行死刑規則」所訂7款審核事項，都源自2005年「審核死刑案件執行實施要點」規定原封不動移列。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影

死刑 法務部 釋憲

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