快訊

不只衛星變飛彈...國家級警報遭指1部分又出包 國防部澄清：資訊無誤

投票日將至…大陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

國家級警報響 民眾問「真空襲要去哪？」國防應變手冊有答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強冠餿水油釀高雄名店慘賠7800萬元 官司纏訟多年判決出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

老牌油品大廠「強冠企業」多年前將餿水油製成「全統香油」出售，高雄知名餅店「吳記食品」購入製作太陽餅中標，衍生報廢、退貨費用高達7800萬元，吳記不滿向強冠求償，更一審判賠1188萬，最高法院認為仍有疑點待釐清發回更審，今高雄高分院更一審宣判，逆轉改認僅太陽餅產品受損失，判賠17萬1855元。

「吳記餅店」2014年3月至8月期間向強冠公司購買70箱「全統香豬油」製作太陽餅，同年9月強冠被踢爆利用餿水油煉製「全統香豬油」，多家食品業者中標，吳記食品面臨消費者退貨、商譽等損失。

事後吳記統計報廢品及營收影響，至少受損7800萬元，將強冠告上法院，要求強冠賠償報廢、退貨，以及廢棄物清運、商譽損害、營業損失。

強冠公司負責人葉文祥則喊冤，表示向原料上游商人郭烈成買到劣質油，他們本身也是受害者。對於吳記求償應僅限於使用該油製作太陽餅的部分，衍生其他商品退貨、報廢等損失應與劣油無關。

一審時，高雄地院認為強冠應連帶賠償報廢、退貨損失及清運回收費用共計1206萬元，強冠不服上訴，高雄高分院審酌兩造陳述意見，認為吳記求償條件合理，強冠應賠償1188萬元。

全案上訴至最高法院後，最高院認為原審賠償損失採售價計算亦有可議，撤銷發回更審。

高雄高分院更一審今下午宣判，合議庭認定吳記僅在太陽餅商品使用「全統香豬油」，開放太陽餅以外商品退貨，屬出於自主決定，與強冠公司無關。

另外，吳記食品隔年營業額銳減，因無法舉證與強冠有關，綜合事證後，僅認強冠僅需負擔太陽餅退貨及報廢品清運費用，判賠17萬1855元。可上訴。

引起餿水油風波的全統香豬油。記者劉學聖／攝影
引起餿水油風波的全統香豬油。記者劉學聖／攝影

強冠 太陽餅

延伸閱讀

男子入社區附設泳池遭電死 管委會判賠近300萬元

醫師娘錄音筆竊聽發現老公偷情 法官認具證據能力判賠

漏水忍10年爆發 他拿電鑽攻破鄰居天花板判刑又判賠

台中警挨罵廢物...求償10萬撫慰金 法院認過高判賠3萬

相關新聞

宥勝涉強制猥褻不認罪 聲請傳被害人：之前沉默是在保護女生

本名王宥勝的藝人「宥勝」被控趁送女助理返回新北市新店區住處時，跨坐、強吻女助理，台北地檢署依強制猥褻罪起訴宥勝，台北地院...

涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於...

誰下令殺狒狒？桃農業局技工首開庭否認 將傳獵人說明

六福村東非狒狒去年3月脫逃跑到桃園，在圍捕過程被林姓獵人開槍擊中心臟死亡，由於狒狒屬保育類動物，桃園地檢署訊後依違反野生...

虛擬貨幣詐騙 金管會5日發函王牌交易所要求說明

對於王牌虛擬貨幣交易所涉及詐騙，包括創辦人潘奕彰等七人遭收押，金管會主秘尚光琪表示，已由檢調掌握公司具體違法事證，金管會...

宜蘭地檢署調查大陸旅遊團 黃琤婷批檢調淪執政黨工具

宜蘭地檢署今傳喚逾百人去年底赴陸旅遊的里長、農會會員、社團人士，疑似調查是否有接受落地招待。時間鄰近選舉，國民黨宜蘭立委...

兼任教授助大陸公司研發水下機器人 犯兩岸條例判刑4月獲緩刑

某學校兼任教授陳男，2022年間擔任大陸深圳鰭源科技公司的科技研發總監，在台非法成立鰭力公司，招募不知情的工程師、員工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。