強冠餿水油釀高雄名店慘賠7800萬元 官司纏訟多年判決出爐

老牌油品大廠「強冠企業」多年前將餿水油製成「全統香豬油」出售，高雄知名餅店「吳記食品」購入製作太陽餅中標，衍生報廢、退貨費用高達7800萬元，吳記不滿向強冠求償，更一審判賠1188萬，最高法院認為仍有疑點待釐清發回更審，今高雄高分院更一審宣判，逆轉改認僅太陽餅產品受損失，判賠17萬1855元。

「吳記餅店」2014年3月至8月期間向強冠公司購買70箱「全統香豬油」製作太陽餅，同年9月強冠被踢爆利用餿水油煉製「全統香豬油」，多家食品業者中標，吳記食品面臨消費者退貨、商譽等損失。

事後吳記統計報廢品及營收影響，至少受損7800萬元，將強冠告上法院，要求強冠賠償報廢、退貨，以及廢棄物清運、商譽損害、營業損失。

強冠公司負責人葉文祥則喊冤，表示向原料上游商人郭烈成買到劣質油，他們本身也是受害者。對於吳記求償應僅限於使用該油製作太陽餅的部分，衍生其他商品退貨、報廢等損失應與劣油無關。

一審時，高雄地院認為強冠應連帶賠償報廢、退貨損失及清運回收費用共計1206萬元，強冠不服上訴，高雄高分院審酌兩造陳述意見，認為吳記求償條件合理，強冠應賠償1188萬元。

全案上訴至最高法院後，最高院認為原審賠償損失採售價計算亦有可議，撤銷發回更審。

高雄高分院更一審今下午宣判，合議庭認定吳記僅在太陽餅商品使用「全統香豬油」，開放太陽餅以外商品退貨，屬出於自主決定，與強冠公司無關。

另外，吳記食品隔年營業額銳減，因無法舉證與強冠有關，綜合事證後，僅認強冠僅需負擔太陽餅退貨及報廢品清運費用，判賠17萬1855元。可上訴。