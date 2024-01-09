前租客墜樓害房子變凶宅…家人拋棄繼承 房東靠1招成功索賠

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

黃姓男子2年前在吳姓屋主的屋內墜樓身亡，讓吳男房子變成「凶宅」，房價為此貶損28%，因黃男死後家屬都拋棄繼承，屋主最後改向負責黃男遺產管理的吳姓律師求償，要求在遺產範圍內賠償200萬元，法院審理後，認定黃男是墜樓並非意外，判吳姓律師需在黃男遺產範圍內，賠償這筆錢。

黃男在2018年7月間跟吳姓屋主租下該間房子，隔年退租，但2年後，黃男跑到曾住過的房子內墜樓身亡，原本價值1433萬元的房子，也因成為「凶宅」，鑑價只剩1062萬元，房價直接打了72折。

吳姓屋主不滿，想對黃男家屬求償，但黃男家人在黃死後全部拋棄繼承，最後由法院指定吳姓律師擔任遺產管理人，吳姓屋主於是轉向律師求償，要求律師在黃男遺產範圍內，賠償200萬元。

高雄地院審理後時，吳姓律師反駁，稱黃男是送醫後才過世，並非在屋內死亡，不會影響房屋價值，何況屋價減損是心理因素，與黃男死亡欠缺因果關係，不應該要求賠償。

但法官認為，黃男在屋內故意墜樓，屬「有背於善良風俗」的行為，同時評價「不法」，且黃男送醫前已無呼吸心跳，凶宅不以陳屍於專有部分為限，有故意行為致死也算，該屋確實是「凶宅」無誤。

法官根據鑑價，認定該屋確實因黃男墜樓導致房價貶損371萬元，屋主得請求賠償，因吳姓律師為高雄少家法院指定的遺產管理人，判律師應在黃男遺產範圍內，賠償屋主200萬元，可上訴。

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