桃園永安漁港疏浚工程包商「繞場跑空單」詐4千萬 19人被起訴

桃園某營造公司2020年得標永安漁港疏浚工程採購案，卻圖私利與2家砂石車運輸業者共謀，以「繞場、跑空單」詐取4千多萬不法所得，桃園地檢署今偵結起訴19人。記者周嘉茹／翻攝

桃園某營造公司2020年得標永安漁港疏浚工程採購案，卻圖私利與2家砂石車運輸業者共謀，以「繞場、跑空單」詐取4千多萬不法所得，並置我國漁民生計及航海安全於不顧。桃園地檢署今偵結起訴19人，其中謝姓營造公司負責人等5人在押，並扣押8百多萬，建請法院從重量刑並沒收不法所得 。

檢方調查，該營造公司2020年6月18日，以3345萬8千元得標桃園市農業局辦理「109年度永安漁港泊地及航道疏濬工程」採購案、同年11月追加辦理「109年度永安漁港泊地及航道疏浚工程─第一次變更設計（增加數量）」採購案，依約須疏浚永安漁港泊地及航道淤泥達5萬1534立方公尺。

但謝姓負責人為圖私利，與2家砂石車運輸業者共謀，包括許姓負責人、陳姓會計、劉姓業務經理、盧姓負責人及張姓土方業務承辦人等，由業者調派砂石車前往土資場「繞場」，即砂石車內雖有汙泥，但未實際收容到計劃書所載的土資場，以符合砂石車內的GPS紀錄，再將車內汙泥出售。

對此許姓砂石負責人同意以申報收容數量每立方公尺31.5元的價格承接，其中每立方公尺退佣3元給蔡姓土方文件業務代辦，每立方公尺退佣2元給劉姓業務經理，並以每車次100元的代價調度砂石車輛前往土資場「繞場」，合計出售高達1萬2857.6立方公尺淤泥。

此外，被告等人又以「跑空單」的方式，即砂石車內無汙泥，假裝已裝載汙泥而前往土資場等方式，未依約疏浚永安漁港泊地及航道淤泥共3萬8676.4立方公尺，共同詐取2個工程款項再出售獲利，犯罪所得高達4109萬9933元。

桃檢去年指揮桃園市調查處，先在9月13日分別就某營造公司等營業處所、被告住處等10處執行搜索，約談被告及證人共16人，並以謝姓負責人、李姓、廖姓及余姓等4人有勾串共犯或證人之虞，向法院聲押獲准。結果經縝密分析證據後，發現犯罪集團範圍相當廣，立刻擴大偵辦。

檢調在同年9月至11月間，先後發動4波執行搜索相關公司營業處所及相關被告住處共26處，約談9名相關被告，並以蔡姓被告有勾串共犯或證人之虞，向法院聲押獲准；凍結營造公司的銀行存款帳戶內款項，共新台幣157萬1540元，其餘許姓被告等人主動繳回不法所得共647萬9544元。