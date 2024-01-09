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涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

中央社／ 台北9日電

圖為幻象2000戰鬥機。圖/聯合報系資料照
圖為幻象2000戰鬥機。圖/聯合報系資料照

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於追訴權時效已於去年9月完成，北檢今天將5人不起訴處分。

汪傳浦原本是法國湯姆笙公司在台代理商，因涉及海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機採購弊案，長年潛逃英國，民國104年1月病逝。北檢透過法務部取得駐外單位認證他的死亡證明，先就殺人案部分不起訴，拉法葉艦收受回扣案則由台北地方法院判決公訴不受理。

汪傳浦另涉嫌藉由幻象戰機採購案收受佣金，原最高檢察署特別偵查組以特他案偵辦，裁撤後將案件交由北檢偵辦，北檢於107年6月1日以被告死亡，處分不起訴。

另外，在幻象2000戰機採購案中，汪傳浦妻子葉秀貞被控貪污治罪條例共同連續收取回扣罪，汪傳浦的子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被控貪污治罪條例幫助連續收取回扣罪，5人與汪傳浦在案發後均未到案。

北檢指出，葉秀貞等5人所犯罪嫌均為科處最重法定本刑無期徒刑或15年有期徒刑之罪，依修正前刑法規定，追訴權時效期間為20年，另應加計因通緝而停止的期間5年，共計25年。而本案最後犯罪完成日為87年9月3日，於112年9月3日追訴權時效完成，自不得再行追訴。

北檢表示，有關沒收部分，本案經司法互助在國外凍結的葉女等人的銀行帳戶資產，依相關規定，於112年9月3日追訴權時效完成後，仍應繼續凍結。

幻象戰機 回扣 貪污

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