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冷眼集／檢調扣大帽 限縮言論自由

聯合報／ 本報記者張議晨陳金松

傅姓女子在網路轉傳質疑城中城大火起因等相關言論，反被調查局搜索移送，最後法院認為言論屬合理評論，判決無罪。翻攝自臉書
傅姓女子在網路轉傳質疑城中城大火起因等相關言論，反被調查局搜索移送，最後法院認為言論屬合理評論，判決無罪。翻攝自臉書
傅姓女子在臉書撰寫評論抒發己見，遭調查局搜索約談，被檢方扣上「意圖使人不當選」帽子。檢調掌國家機器，輕率用來打壓不滿政府的人民言論、對抗市井小民，忘了嚴守言論自由的基本價值，如今接連被法院打臉，自取其辱，也賞了自詡民主自由的執政黨耳光。

政治人物與百姓本就資訊不對等，市民評論市政，用詞不見得精準，取得資料也有限，評論之事若無關私德，合乎公眾利益，本應受到言論自由保障。

傅女在臉書發表評論，轉傳各社團與粉絲頁，只因點名高雄市長陳其邁，就遭調查局法辦；調查局掌國家機器，要辦這種案子輕而易舉，但此案沒有告發人，硬扣「散播假訊息」罪名，無非是叫人民閉嘴，向政權邀功。

高雄地方法院判決寫得明白，「考量選罷法對高價值政治性言論具寒蟬效應，應審慎取向於憲法保障言論自由之意旨」，若輕易入罪，恐讓言論自由產生寒蟬效應。

檢方又上訴，還以「城中城已查無不法簽結」、「城中城縱火與建商無關，陳其邁自無可能縱容建商縱火」等主觀論點，主張傅女具有真實惡意，甚至指傅女在「潑髒水」。

「潑髒水」出自代表國家訴追的檢察官口中，令人不可思議。檢察官為無罪判決上訴，本為職責所在，但上訴意旨用近乎嚴厲的詞藻，把發表不同言論的人民形容如重罪犯，忽視市府做為主管機關也該負責，法官也無法苟同。

民主國家，政治人物言行舉止理應受更嚴格檢視，不管是否支持者，選民的評論，本來就應有更大容許空間，這是民主國家的基本素養。

「爭取百分之百言論自由」，曾是民進黨政府口中的神主牌，一介小民被檢調「追殺」一年多，靠法院的堅持才還清白；身為訴追犯罪的檢調，自我限縮「自由」的範疇，能不汗顏？

言論自由 國家機器 陳其邁 檢察官 選罷法 假訊息

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