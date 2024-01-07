控校方擅改新制 校警討回退休金差額

新舊制之爭！退休校警因這工作討回51萬勞退金差額。記者游明煌／攝影 基隆市港西國小楊姓退休校警，在校工作近20年，退休金原應拿到約90萬，卻只剩41萬，因市府未經同意將勞退金改為新制來算，他提告向學校追討。地院認定，他不只巡守校園，還負責雜草清除與花木修剪，其工作符合「工友」適用舊制，學校應給付差額近56萬勞退金。

楊男主張，他在2003年8月1日至去年4月8日退休前，在基隆市中山區港西國小擔任校警，工作內容包含國小大操場周邊、遊樂場、中操場花圃之雜草清除與花木修剪，及校方臨時規定交代事項，與公立學校工友所辦理事務無異。

楊男說，但學校卻自2006年1月1日起，強制他用勞工退休金新制，並依勞工退休金條例為他提繳退休金，造成他僅能領取新制勞工退休金41萬8595元。

楊男認為，以舊制來算，年資19年又251天，退休前6個月的平均薪資為2萬5825元，依勞基法規定，學校給付勞工退休金應為90萬3875元，學校應再給付55萬9884元差額。

港西國小說，楊男任職期間，為擔任警衛臨時人員，非屬技工或工友性質，應一律適用勞退新制，學校並無給付差額的義務。

法官審理指出，楊男尚有提供與工友工作性質相同勞務內容，非單純警衛，因此符合行政院「工友」屬性，楊男可適用舊制。

法官說，基隆市政府逕自於2006年1月1日起，在未經楊男同意下自行為他轉換成勞退金新制，依楊男舊制年資共為35個基數，判決楊男得請領的勞退金為90萬3875元。