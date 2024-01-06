最高檢選舉查察會議 鎖定境外勢力、賭盤及假訊息

第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉將於本月13日舉行，最高檢察署為了讓全國檢警調各執法機關偵辦境外敵對勢力介選、選舉賭盤及假訊息案件能有更宏觀的視野、掌握偵辦技巧及強化法律論述能力，昨天特地召開全國檢察長選舉查察視訊會議，凝聚團隊共識，同時擬定境外勢力、選舉賭盤、假訊息等3大類辦理選舉查察案件問答指引，提供各機關辦理查察妨害選舉案件參考，並作為法律宣導。

法務部長蔡清祥說，「投票日期將屆，偵查作為要特別審慎處理，因為這段時間只要有一點瑕疵或空間，而受外界指責，是我們不願意看到的」，他特別指示，對於妨害選舉案件，檢察長一定要全盤掌握，不容有何閃失。

檢察總長邢泰釗指出，無論傳統或是以各種前所未有形式、面貌出現的新型態妨害選舉案件，多是以金錢在運作且幕後源頭多來自於境外，偵辦這類案件難度高且瞬息萬變，需要高度的信心與互信。

邢泰釗說， 「信心源於大膽假設、小心求證；互信則來自於團隊的專業智能」。他讚揚「檢察長帶領同仁發揮偵查智能，克服困難，蒐集證據，查獲境外介選案件，證實並非空穴來風，喚醒國人注意實難得可貴」。

最高檢指出，為因應外界對檢察機關辦理今年二合一選舉查察所提意見及疑慮，在參酌各方意見並詳考相關法令及判決見解後，擬具「辦理選舉查察案件Q&A」詳細說明，提供各機關辦理查察妨害選舉案件參考。

在境外勢力介選部分，除了之前公布的「偵辦反滲透法六項偵查參考共識」外，檢警調偵辦村里長等公職人員赴陸參訪旅遊，主要追查受大陸官方等組織資助，而招攬策劃國人赴陸接受招待，以致影響選舉公平性的「主要行為人」或「主謀」，並非受邀參訪旅遊者即法辦，而依法偵辦招待旅遊賄選案件，是為維護選舉正當性與公平性。