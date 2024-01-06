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借款利息滾雪球 惡同事嗆「抓去賣器官」當父母面摑臉

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

余男先前向同事陳男借款5萬餘元，未料對方稱含利息已積欠9萬元，糾眾要求余男簽本票、恐嚇「不還錢就抓去賣器官」，見余男無力還款，還以要求當眾下跪、父母面前掌摑余男等方式羞辱余男，台北地院審結分別依妨害自由、公然侮辱等罪判陳男等人徒刑5月至1年。

檢警調查，從事服務業的27歲余男，原與26歲陳男是同事，余男因家中有急用，又積欠信用卡債，陸續向陳男借款5萬9780元，好不容易清償3萬5180元，陳男2022年2月24日晚上又將余男約至台北市某公園，稱余男欠款本金加利息已達9萬元，「若不簽本票就抓你去賣器官，賣去越南、緬甸或柬埔寨」，逼迫余男簽下面額14萬元的本票。

同年4月間，陳男持續追債，傳訊余男稱「等著我們去找你家人」、「今天最少湊齊3萬」、「過幾天安排人去泡茶」、「你什麼血型？有考慮賣器官嗎？」5月又持本票到余男住處追債，余男姑姑支付現金11萬元後，才從陳男手中取回本票。

期間，因余男無力還債，陳男糾集林姓、陳姓、黃姓友人，數次將余男約至公園、路邊，持玩具槍逼其下跪、徒手毆打其手臂等，錄影上傳網路，還到余男位於新北市的住處告知余男父母兒子在外欠款，故意在余男父母面前掌摑余男面部，羞辱余男。

余男不堪凌辱，報警處理，檢警介入後依妨害自由等罪嫌起訴陳男等4人，台北地院審結，分別依恐嚇危害安全罪、強制罪、公然侮辱等罪，判主嫌陳男徒刑1年、共犯陳男徒刑7月、林男徒刑6月、黃男徒刑5月，如易科罰金以1000元折算1日。

余男不堪凌辱，向台北市中山警分局報案求助，檢警介入偵辦後，法院審結判陳男等4人5月至1年徒刑。記者李隆揆／攝影
余男不堪凌辱，向台北市中山警分局報案求助，檢警介入偵辦後，法院審結判陳男等4人5月至1年徒刑。記者李隆揆／攝影

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