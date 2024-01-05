聽新聞
test
0:00 / 0:00

押了！去年赴陸受資助 立委候選人馬治薇聲押獲准

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園市黨部黃姓主委及前夫等一行8人前往中國廈門、北京等地，遭檢舉期間疑似接受中共資助並以無黨籍名義獨立參選，涉犯反滲透法，昨天遭桃園地檢署指揮法務部調查局桃園市調查處搜索，通知馬及黃姓前夫2名被告、6名證人到案說明，檢方今晨複訊後將馬女聲押，桃園地院裁定羈押，並禁止接見、通信。

法院裁定理由書說明，經本院訊問被告馬治薇後，依全案卷證，認被告馬女有受真實姓名不詳的大陸地區人民資助她參選立委，及傳送我國調查情治人員資料、選舉相關訊息提供資助她參選的不詳大陸地區人民，因認被告馬女涉犯反滲透法第4條罪嫌重大，且被告獲得選舉資金的管道仍待追查，客觀上有勾串共犯及湮滅證據而影響偵查之可能，故認非予羈押難以進行偵查，而有羈押必要，依法予以羈押並禁止接見、通信。

桃園市第一選區立法委員候選人馬治薇疑似接受中資獨立參選，昨遭桃園地檢署依反滲透法搜索，並向桃園地方法院聲押獲准。圖為馬女在選委會抽號次時的留影。圖／桃園市選委會提供
桃園市第一選區立法委員候選人馬治薇疑似接受中資獨立參選，昨遭桃園地檢署依反滲透法搜索，並向桃園地方法院聲押獲准。圖為馬女在選委會抽號次時的留影。圖／桃園市選委會提供

馬治薇 2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 反滲透法

延伸閱讀

韓媒指親中立委舉報潛艦技術洩台 檢方列入偵辦

雄檢偵辦首宗立委候選人樁腳涉賄 他發聲：非我團隊

桃園立委第四選區蕭美琴為范綱祥助選 萬美玲街頭拜票

推動驗光人員法獲支持 立委劉建國今成立驗光師後援會

相關新聞

押了！去年赴陸受資助 立委候選人馬治薇聲押獲准

桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園市黨部黃姓主委及前夫等一行8人前往中國廈門、北京等地，遭檢舉期...

調查局指馬治薇收受中共百萬虛擬貨幣參選 涉反滲透法

調查局獲報指出，無黨籍立法委員候選人馬治薇，去年赴陸接受 中共指示，登記參選本屆立委選舉，並利用多種管道，接受大陸提供虛...

隨機殺人案黃富康暴斃獄中...38死刑犯剩37人 法務部：待救濟程序完結

國民黨「侯康」陣營近日針對廢死議題猛攻法務部不執行；法務部表示，部長蔡清祥2018年7月上任後分於2018年8月、201...

雄檢偵辦首宗立委候選人樁腳涉賄 他發聲：非我團隊

高雄某區域立委候選人樁腳傳出涉以每票500元替候選人買票情事，高雄地檢署指揮搜索，許姓男子和趙姓婦人因買票行賄罪嫌重大，...

男子考不上駕照又酒駕 再擦撞機車釀一死一傷 法院判刑10月

彰化縣陳姓男子因考不上駕照長期無照駕駛，二次酒駕被判刑，2022年間他無照駕駛小客車超車時，後照鏡擦撞到李姓機車騎士的機...

竹縣前議員賄選判3年2月定讞 范振龍：委屈、政治迫害

針對國民黨新竹縣議員范振龍因涉及行賄，被二審改判3年2月、褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞；范振龍今天受訪時無奈表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。