押了！去年赴陸受資助 立委候選人馬治薇聲押獲准

桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園市黨部黃姓主委及前夫等一行8人前往中國廈門、北京等地，遭檢舉期間疑似接受中共資助並以無黨籍名義獨立參選，涉犯反滲透法，昨天遭桃園地檢署指揮法務部調查局桃園市調查處搜索，通知馬及黃姓前夫2名被告、6名證人到案說明，檢方今晨複訊後將馬女聲押，桃園地院裁定羈押，並禁止接見、通信。

法院裁定理由書說明，經本院訊問被告馬治薇後，依全案卷證，認被告馬女有受真實姓名不詳的大陸地區人民資助她參選立委，及傳送我國調查情治人員資料、選舉相關訊息提供資助她參選的不詳大陸地區人民，因認被告馬女涉犯反滲透法第4條罪嫌重大，且被告獲得選舉資金的管道仍待追查，客觀上有勾串共犯及湮滅證據而影響偵查之可能，故認非予羈押難以進行偵查，而有羈押必要，依法予以羈押並禁止接見、通信。 桃園市第一選區立法委員候選人馬治薇疑似接受中資獨立參選，昨遭桃園地檢署依反滲透法搜索，並向桃園地方法院聲押獲准。圖為馬女在選委會抽號次時的留影。圖／桃園市選委會提供