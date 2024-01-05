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押了！去年赴陸受資助 立委候選人馬治薇聲押獲准
桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園市黨部黃姓主委及前夫等一行8人前往中國廈門、北京等地，遭檢舉期間疑似接受中共資助並以無黨籍名義獨立參選，涉犯反滲透法，昨天遭桃園地檢署指揮法務部調查局桃園市調查處搜索，通知馬及黃姓前夫2名被告、6名證人到案說明，檢方今晨複訊後將馬女聲押，桃園地院裁定羈押，並禁止接見、通信。
法院裁定理由書說明，經本院訊問被告馬治薇後，依全案卷證，認被告馬女有受真實姓名不詳的大陸地區人民資助她參選立委，及傳送我國調查情治人員資料、選舉相關訊息提供資助她參選的不詳大陸地區人民，因認被告馬女涉犯反滲透法第4條罪嫌重大，且被告獲得選舉資金的管道仍待追查，客觀上有勾串共犯及湮滅證據而影響偵查之可能，故認非予羈押難以進行偵查，而有羈押必要，依法予以羈押並禁止接見、通信。
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