男冒名攬工作 還反告呱吉、中指通妨害自由 北檢不起訴

一名盧姓男子去年以YouTuber「中指通」名義對外承攬工作，中指通王姓經紀人向盧佯稱欲商談代言並相約碰面，盧到場後，中指通和呱吉共5人上前與盧交涉。盧認為，當時有十人包圍他，提告5人涉犯強制及恐嚇等罪嫌，台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

全案源於，盧盜用中指通名義對外承攬工作，王女上網發現後，聯繫盧並佯稱欲商談代言產品，與盧約在台北市松山區某連鎖咖啡店碰面。中指通、呱吉、王女、劉女及黃上前與盧交涉，盧下跪並磕頭自打巴掌。

事後，盧認為，案發時共有10人包圍他，他心生畏懼，妨害他自由離開的權利，提告呱吉等5人涉犯刑法強制及恐嚇等罪嫌。

檢方偵辦時，被告5人否認有盧指控的犯行。呱吉辯稱，他具法律背景且有類似經歷，王請他到現場協助，當時盧情緒激動，沒有聽到有任何人說要下跪或自殘等語；中指通則辯稱，盧在外盜用他的名義，才邀約商談，希望盧不要再有這樣的行為。