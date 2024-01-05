涉助投資客向銀行詐貸逾8億 北檢起訴68人
金姓女子與投資客合作，涉嫌利用人頭以假契約、假所得資料向銀行詐貸，金額高達新台幣8億4824萬餘元。台北地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪起訴金女等68人。
檢方起訴指出，金女為不動產投資業者，自民國99年起先後在台北市新生北路、錦州街等處營業，辦理以不動產向金融機構辦理貸款業務，她曾因詐貸案被法院判刑確定。
檢方查出，金女與多名投資客自民國102年至106年間利用人頭以假契約、假所得資料，偽造以不實買賣契約金額向10多家銀行詐貸，不法金額合計8億4824萬5253元。
台北地檢署今天依刑法詐欺取財、偽造文書等罪起訴金女及業務員等共68人。
檢方認為，金女等人持墊高金額的假合約「虛價登錄」，斲傷實價登錄制度目的，導致不明就裡的一般人民及不動產市場其他參與者誤信房價已倍數成長，刺激不動產市場投機熱潮，被告等進而坐收房價上漲之利，讓整體社會付出鉅額成本，請法院量處適當之刑。
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