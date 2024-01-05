台南酒友互毆一人隔天沒醒來 屋主與證人所述不符裁押

台南51歲史姓男子前晚前往55歲謝姓屋主住處飲酒，酒後口角爭執，雙方徒手互毆，史男酒後在屋內昏睡，昨天一早謝妻發現史男已無呼吸心跳且身體冰冷，警方發現死者頭部有多處瘀傷及出血狀況，將謝男涉傷害致死罪送辦，經檢方晚間聲押，台南地院上午裁押禁見。

台南地院指出，經法官訊問後，謝男雖否認犯行，但有相關卷證可佐，認他涉犯傷害致死罪嫌疑重大。且謝男就本案相關細節與證人所述不符，且待未到案證人到案釐清。

台南地院認為，謝男倘成立犯罪，刑責甚重，他串證、滅證以脫免刑責可能性極高、動機也強烈，倘予謝男交保在外，與證人間尚有藉由各種隱蔽手段聯絡本案案情的可能，對後續偵查結果即產生重大影響，有事實足認謝男有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

台南地院表示，謝男所涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認他面對刑責時，有逃亡及滅證之高度可能，有相當理由足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

法官認謝男有羈押原因及必要性，無從以其他強制處分取代之，依刑事訴訟法相關規定，裁定他自1月5日起予以羈押，並禁止接見通信。