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警察用「舒肥的雞胸肉」誘捕亞錦賽賣黃牛票 法院裁定曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

上月閉幕的台北「大巨蛋」亞洲棒球錦標賽，警方認真抓賣「黃牛票」違法行為，以原價買票附上「雞胸肉」致謝酬給陳姓市民，交貨時，將陳依社會秩序維護法移送法辦，台北地審理，認與處罰要件不符，裁定不罰陳。

台北市警中山分局移送說，警方在臉書執行網路查緝「黃牛票」巡邏，發現陳姓市民刊登販售2023年第30屆亞洲棒球錦標賽門票「中華台北─日本」入場券，喬裝買家與陳面交，雙方約定2023年12月8日17時在忠孝東路4段、光復南路口碰面。

警方說，員警以2000元加上176元的雞胸肉4塊購買單張1000元的門票2張，陳違反社會秩序維護法非供自用購買遊樂票券而轉售圖利規定，將陳移送法辦。

法官調查，陳的讓售資訊是「原價讓票。會進場看球。請我市售任3到4種舒肥雞胸肉優先讓票」。

陳在警詢時稱「因為原本買到2張覺得位置不夠好，另外多買2張，所以另外2張想要用原價讓受」、「我只是想給看棒球的朋友，加上我是下班直接趕到現場，所以我才想說請願意購票的人提供雞胸肉讓我可以果腹」、「我不曉得請好心人提供食物會違法」。

法官認為，陳是以原價讓售門票，警方在網路巡邏發現後，佯裝買家以誘捕偵查方式向陳買票，而警方是自願提供「舒肥雞胸肉」以獲取優先讓票，而雙方達成合意、約定面交。

裁定書說，辦案的警員並無買受門票之意，也未交付價金，不能認定陳有圖利意圖並完成轉售，社會秩序維護法本條號不處罰未遂犯，陳的行為與處罰要件有間，裁定陳不罰。

2023年12月閉幕的亞洲棒球錦標賽。圖／聯合報系資料照片
2023年12月閉幕的亞洲棒球錦標賽。圖／聯合報系資料照片
雞胸肉示意圖。圖／聯合報系資料照片
雞胸肉示意圖。圖／聯合報系資料照片

網路 黃牛 中華台北

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