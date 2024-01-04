男子桃機報到謊稱行李有炸彈 航警送辦

53歲的廖姓男子今天上午計劃搭乘長榮航空公司班機飛澳門，但在櫃檯報到時卻聲稱行李中有炸彈，地勤人員立即依法報警，警方依民用航空法移送桃檢，所幸未延誤班機起飛。

航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊分隊長林呈翰接受媒體聯訪表示，上午8時46分許，廖男於桃機第二航廈20號報到櫃檯，辦理長榮航空BR801飛澳門班機登機手續，不料在櫃檯地勤人員依規定詢問行李中是否有危險物品時，廖男突然聲稱手提行李有炸彈，長榮航空公司立即通報員警到場處置。

林呈翰指出，員警到場後檢查男子行李內並無疑似爆裂物或其他影響飛安物品，同時加強班機旅客手提及託運行李安檢，調查後依民用航空法移送桃園地方檢察署，如果違法情況屬實可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

一旁目睹事情經過的旅客私下表示，當時廖男疑似是要跟地勤小姐開玩笑，等到地勤人員報警後，才忙著辯駁解釋，但仍被隨後抵達的警察人員檢查行李並帶往航警局，旅客認為這種「老屁孩」的行為相當不可取，而且這種玩笑一點都不好笑。

旅客陳先生聽到「炸彈事件」相當訝異，「怎麼現在還有人敢開這種玩笑」，認為男子相當不道德，影響自己行程事小，如果因此延誤大家出發時間，根本就是惡劣行為，航空公司都有持續宣導相關事項，這種輕率的態度非常要不得，希望航空公司把廖男列入黑名單。