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討債集團新招！欠債還不出錢 遭逼吞瀉藥、簽本票

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

肚子痛示意圖／ingimage
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陳姓、朱姓男子向洪姓高利貸業者借錢還不出來，被洪男率領小弟押走，兩人遭洪男等人強吞「瀉藥」後簽下本票，洪男等人被逮後，辯稱餵食的是糖果非「瀉藥」，但不被法官採信，依強制、重利等罪判洪男等人7至10月徒刑。

陳姓男子因周轉不靈，從簡訊看到貸款廣告後聯繫洪男，向洪借款3萬元，扣掉利息後實拿2萬3千元，約定10天要還3千元，共分10期。

結果陳男借到錢後卻無力還款，遭洪男指使小弟強押上車，被逼吞5顆瀉藥才成功逃離。

另名朱姓男子也向洪男借錢，朱躲債避不見面，洪男指使小弟找到人後，嗆聲「如果你不吃瀉藥就不准下車」、「先把瀉藥吃下去，不然你會很難看」，朱男強吞15顆瀉藥後，又簽下2萬及4萬元本票，才成功離去。

高市刑大獲報展開追查，瓦解洪男等人的暴力討債集團，檢警追查發現，不僅朱、陳兩人受害，還有邱姓女向洪男借了6萬元應急，結果被迫付了53萬餘元的利息，多位民眾也因借錢，被收取高額利息。

高雄地院審理時，洪男等人辯稱欠債人吞下肚的是糖果，只是為了嚇他們才騙說是「瀉藥」。

但法官認為，洪男趁借款人處於急迫狀態下，借錢再收取不法重利，讓他們負擔高額利息，且借款前還利用教戰守策，企圖規避重利罪責，惡性非輕，因此依依強制、重利等罪判洪男等人7至10月徒刑，可上訴。

利息 糖果 討債

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