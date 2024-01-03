東檢偵辦首宗原民立委候選人樁腳涉賄 2人聲押1人交保

台東地檢署檢察官馮興儒今天指揮警調，首次偵辦今年平地原住民立委候選人樁腳涉賄案，據悉，該候選人曾姓等3名樁腳，涉以現金1000元至2000元不等價金行賄選民，本批搜索一共帶回12人到案，檢訊後，認樁腳曾男、林女有串供之虞，向法院聲請羈押禁見，樁腳謝女則以5萬交保候傳。

距離總統立委大選倒數11天，東檢今天指揮花東兩縣調查站、刑事警察局南部打擊犯罪中心、花東兩縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局、台東縣專勤隊等單位，持搜索票大動作搜索13處，帶回3名原民立委候選人樁腳曾男、林女、謝女等12人到案說明。

據了解，樁腳曾男、林女、謝女涉嫌以每票1000元至2000元不等價金，向選民現金買票，涉犯選罷法罪嫌重大，檢認曾男、林女有勾串共犯、證人之虞，因此當庭逮捕後，遂向法院聲押禁見；至於謝女，檢方認無羈押原因，諭知交保5萬。