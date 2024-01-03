台中小王三度偷吃人妻 被抓包還硬要同居...下場慘賠100萬

簡男3度介入楊男家庭，和楊的許姓妻子搞外遇，法院判簡應給付楊100萬元。示意圖／ingimage

台中簡姓男子明知許姓女子已婚，卻仍介入家庭和她交往，經許女的楊姓先生2度發現後，簡分別簽立切結書、協議書保證不再往來，否則要賠楊50萬元，未料楊仍第3度抓包他和老婆外遇，連同精神撫慰金50萬元，一共求償100萬元，法院認為楊求償有依據，判簡應給付楊100萬元，可上訴。

楊男控訴，簡男明知他有家室，卻從2021年6、7月起和許女有逾越男女往來分際，他發現後簡就簽立切結書，承諾不會再和許有有任何聯繫並發展超友誼互動。

未料簡男、許女仍無法克制彼此，又瞞著楊在外面租屋同住，楊再度發現簡和妻子外遇，簡先是坦承和許發生多次性行為，並二度簽立協議書，保證不會再和許女往來、繼續發展婚外情，若有違反就同意給付楊50萬元。

楊控訴，簡2度簽立切結書、協議書後，他卻又發現簡和許視訊通話，簡還自拍裸照傳給許，主張簡多次介入他家庭，嚴重侵害其配偶權，除請求簡男給付他50萬元違約金，再向簡求償50萬元精神撫慰金，一共求償100萬元。對此，簡男未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院查，楊男指控事項有提出切結書、協議書，許女手機對話截圖、簡男傳來的自拍裸照及錄音等佐證，且簡經合法傳喚未到庭，視同自認。

法院認為，簡明知許女有老公，不僅和她逾越社交往來分際，又再簽立切結書、協議書後繼續和許往來，並且造成楊男精神痛苦，認為他求償有依據，審酌雙方職業收入、學經歷及侵害程度等，認為楊求償精神撫慰金以50萬元為適當，連同違約金50萬元，一共判簡應給付楊100萬元。