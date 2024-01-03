上櫃鋰電池大廠天宇工業 董座吳祖榆內線交易、3人遭訴

上櫃鋰電池大廠天宇工業董事長吳祖榆、顧問吳祖銓，2019年3月公告「處分孫公司Sharp Developments Limited股權因而間接轉讓天宇通訊科技（昆山）100％股權」重訊時，明知於該利多消息曝光前後的禁止交易期間，禁止內部人內線交易，卻仍與吳祖銓好友楊國舜進場買股。考量3人均已認罪自白，且繳回不法所得，台北地檢署今依違反證交法起訴3人，並建請法院減輕或免除其刑。

檢調查出，薩摩亞商Sharp Developments Limited是天宇百分之百持股的孫公司，天宇通訊科技（昆山）則為夏普百分之百持股的子公司，昆山天宇因生產成本高、供應鏈低價競爭下，訂單流失、產品毛利率下滑，天宇為免損失持續擴大，由董事會通過「營運策略調整案」，進行股權轉讓事宜。

2019年3月15日，天宇公告處分孫公司昆山天宇100％股權予非關係人，交易價格為人民幣8238萬元，處分利益3.4億台幣。吳祖榆、吳祖銓、楊國舜3人則涉嫌在內部人禁止交易期間，藉由內線交易套利，檢方認定3人不法所得各為吳祖榆7萬5257元、吳祖銓12萬3544元、楊國舜6萬7744元。