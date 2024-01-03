快訊

賴清德稱中國支持者像「選特首」 侯友宜：不要抹紅別人

日航大火全機生還！「最美空姐」曝內幕：別為小事對空服員發飆

翁倩玉不被病魔擊倒 用歌影版畫傳承祖輩父輩大愛精神

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上櫃鋰電池大廠天宇工業 董座吳祖榆內線交易、3人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上櫃鋰電池大廠天宇工業董事長吳祖榆、顧問吳祖銓，2019年3月公告「處分孫公司Sharp Developments Limited股權因而間接轉讓天宇通訊科技（昆山）100％股權」重訊時，明知於該利多消息曝光前後的禁止交易期間，禁止內部人內線交易，卻仍與吳祖銓好友楊國舜進場買股。考量3人均已認罪自白，且繳回不法所得，台北地檢署今依違反證交法起訴3人，並建請法院減輕或免除其刑。

檢調查出，薩摩亞商Sharp Developments Limited是天宇百分之百持股的孫公司，天宇通訊科技（昆山）則為夏普百分之百持股的子公司，昆山天宇因生產成本高、供應鏈低價競爭下，訂單流失、產品毛利率下滑，天宇為免損失持續擴大，由董事會通過「營運策略調整案」，進行股權轉讓事宜。

2019年3月15日，天宇公告處分孫公司昆山天宇100％股權予非關係人，交易價格為人民幣8238萬元，處分利益3.4億台幣。吳祖榆、吳祖銓、楊國舜3人則涉嫌在內部人禁止交易期間，藉由內線交易套利，檢方認定3人不法所得各為吳祖榆7萬5257元、吳祖銓12萬3544元、楊國舜6萬7744元。

上櫃鋰電池大廠天宇工業董事長吳祖榆、顧問吳祖銓、友人楊國舜因涉嫌內線交易遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
上櫃鋰電池大廠天宇工業董事長吳祖榆、顧問吳祖銓、友人楊國舜因涉嫌內線交易遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

內線交易 興櫃

延伸閱讀

南亞科 聚焦長天期

攝影器材店鋰電池起火燃燒 消防到場救出6人撲滅火勢

驗收刁難2廠商工程款收賄55萬 公路總局工務員遭訴

光碟片大廠中環邁向「航海王」 處分2340張長榮海運大賺1億元

相關新聞

獨／找上流人士合照吸金36.4億 蔡國安還押開心說：只能押我6個月

擔任東大聯合會計師事務所等公司負責人的蔡國安，誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，2015年起吸金3...

不甩法院！網紅小商人宣傳車欲曝割頸國中生長相 新北警：依法辦理

新北市國三生割頸案震驚社會，行兇少年及教唆的少女的照片及帳號也被網友PO在PTT和Dcard上。新北地院呼籲相關平台立刻...

桃園首例！前里長揪團低價赴陸「尋根之旅」 涉反滲透法2人交保

2024總統立委二合一選舉將近，桃園地檢署接獲情資，指稱桃市前新埔里長郭雲輝、桃市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠...

日料老闆懷疑妻子外遇勒斃她 再拿生魚片刀砍「小王」...下場出爐

日本料理店周姓老闆懷疑妻子外遇，在新北市中和住處用毛巾勒斃她，再拿生魚片刀砍殺林姓「小王」，一審依殺人等罪判16年徒刑，...

涉嫌操縱和旺股價 股市炒手「PETER陳」遭訴

發生在2015年的和旺炒股案，導致和旺前董事長劉永祥等人遭判刑定讞，但居中操盤股市炒手「PETER陳」劉建麟則去年9月才...

涉貪1079元前女警賓利姊認罪了 露趾自拍偷查個資爭議一籮筐

因行為不當遭汰除的前台北市女警邱薏瑄被控詐領加班費975元，另值勤時開警用巡邏車加油104元載男友，依詐欺、公務員詐領財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。