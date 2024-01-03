快訊

賴清德稱中國支持者像「選特首」 侯友宜：不要抹紅別人

日航大火全機生還！「最美空姐」曝內幕：別為小事對空服員發飆

翁倩玉不被病魔擊倒 用歌影版畫傳承祖輩父輩大愛精神

日料老闆懷疑妻子外遇勒斃她 再拿生魚片刀砍「小王」...下場出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

日本料理店周姓老闆懷疑妻子外遇，在新北市中和住處用毛巾勒斃她，再拿生魚片刀砍殺林姓「小王」，一審依殺人等罪判16年徒刑，二審改判15年8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

周（63歲）多次目擊妻子（60歲）與林姓男子（55歲）走在一塊，懷疑妻子有出軌，夫妻為此多次口角；周2022年7月9日凌晨因覺得妻子欺騙他，用毛巾勒斃服用安眠藥熟睡的妻子，他上午9時回店面拿生魚片刀，再跑到林位於永和的住處樓下，打電話找林談判。

周見對方否認與妻子交往，憤而持生魚片刀刺林的腹部，林閃開並奪下他的生魚片刀，周趁隙逃跑後到警局投案；周坦承殺妻並砍傷林，但否認有殺林的意圖，稱有用報紙包住刀刃，只是要給對方一點教訓，但檢方不採信，認為他惡性重大，建請法院從重量刑。

一審認為周只因妻子外遇就殺人，對林行凶的意圖也很明顯，且他經營日本料理店豈會不知生魚片刀鋒利，且周一再責怪婚姻遭破壞，一審認為他性情暴戾、不知殺妻讓婚姻無法回復，判他16年徒刑。

二審開訊問庭時，周表示他希望交保，因他沒有逃亡之虞，「我是不會跑的啦」，希望可以和家人聯絡；周的律師曾說，周的日本料理店租約尚未終止，國稅局也持續寄送繳稅通知，但周人在看守所無法處理，讓他覺得很困擾。

二審審理後仍維持判殺人罪14年，但殺人未遂罪撤銷改判為5年2月，應執行刑略減為15年8月，較一審少了4個月；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

周姓日本料理店老闆殺害妻子後，帶著生魚片刀找林姓「小王」報復，最高法院依殺人等罪判15年8月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
周姓日本料理店老闆殺害妻子後，帶著生魚片刀找林姓「小王」報復，最高法院依殺人等罪判15年8月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

日本料理 殺人 外遇 出軌 婚姻

延伸閱讀

被禁參加緬因州總統初選 川普提上訴

女竊嫌犯攜帶兇器竊盜罪判六月 上訴稱扳手不是凶器法院駁回

向女教授討553萬元租金 高院逆轉判免給！台師大將上訴

職場外遇對象約她過節賞夜景 一聽地點傻眼「毫無危機意識」

相關新聞

獨／找上流人士合照吸金36.4億 蔡國安還押開心說：只能押我6個月

擔任東大聯合會計師事務所等公司負責人的蔡國安，誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，2015年起吸金3...

不甩法院！網紅小商人宣傳車欲曝割頸國中生長相 新北警：依法辦理

新北市國三生割頸案震驚社會，行兇少年及教唆的少女的照片及帳號也被網友PO在PTT和Dcard上。新北地院呼籲相關平台立刻...

桃園首例！前里長揪團低價赴陸「尋根之旅」 涉反滲透法2人交保

2024總統立委二合一選舉將近，桃園地檢署接獲情資，指稱桃市前新埔里長郭雲輝、桃市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠...

日料老闆懷疑妻子外遇勒斃她 再拿生魚片刀砍「小王」...下場出爐

日本料理店周姓老闆懷疑妻子外遇，在新北市中和住處用毛巾勒斃她，再拿生魚片刀砍殺林姓「小王」，一審依殺人等罪判16年徒刑，...

涉嫌操縱和旺股價 股市炒手「PETER陳」遭訴

發生在2015年的和旺炒股案，導致和旺前董事長劉永祥等人遭判刑定讞，但居中操盤股市炒手「PETER陳」劉建麟則去年9月才...

涉貪1079元前女警賓利姊認罪了 露趾自拍偷查個資爭議一籮筐

因行為不當遭汰除的前台北市女警邱薏瑄被控詐領加班費975元，另值勤時開警用巡邏車加油104元載男友，依詐欺、公務員詐領財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。