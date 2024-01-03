日料老闆懷疑妻子外遇勒斃她 再拿生魚片刀砍「小王」...下場出爐

日本料理店周姓老闆懷疑妻子外遇，在新北市中和住處用毛巾勒斃她，再拿生魚片刀砍殺林姓「小王」，一審依殺人等罪判16年徒刑，二審改判15年8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

周（63歲）多次目擊妻子（60歲）與林姓男子（55歲）走在一塊，懷疑妻子有出軌，夫妻為此多次口角；周2022年7月9日凌晨因覺得妻子欺騙他，用毛巾勒斃服用安眠藥熟睡的妻子，他上午9時回店面拿生魚片刀，再跑到林位於永和的住處樓下，打電話找林談判。

周見對方否認與妻子交往，憤而持生魚片刀刺林的腹部，林閃開並奪下他的生魚片刀，周趁隙逃跑後到警局投案；周坦承殺妻並砍傷林，但否認有殺林的意圖，稱有用報紙包住刀刃，只是要給對方一點教訓，但檢方不採信，認為他惡性重大，建請法院從重量刑。

一審認為周只因妻子外遇就殺人，對林行凶的意圖也很明顯，且他經營日本料理店豈會不知生魚片刀鋒利，且周一再責怪婚姻遭破壞，一審認為他性情暴戾、不知殺妻讓婚姻無法回復，判他16年徒刑。

二審開訊問庭時，周表示他希望交保，因他沒有逃亡之虞，「我是不會跑的啦」，希望可以和家人聯絡；周的律師曾說，周的日本料理店租約尚未終止，國稅局也持續寄送繳稅通知，但周人在看守所無法處理，讓他覺得很困擾。

二審審理後仍維持判殺人罪14年，但殺人未遂罪撤銷改判為5年2月，應執行刑略減為15年8月，較一審少了4個月；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。