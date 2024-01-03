她IG限動PO「小孩生出來一定殘缺」挨告 法官這點判無罪

今年1月范女透過ＩＧ限時動態網得知王女結婚訊息，便將限時動態截圖，用LINE傳給王，並附上小孩生出來一定殘缺」、「結婚真的就不要PO了」、「用命換來的婚姻」等內容，並同時將這些內容刊登在自己ＩＧ限動，遭王提告公然侮辱。示意圖／ingimage

范姓女子與王姓女子有嫌隙，今年1月范透過ＩＧ限時動態網得知王的結婚訊息，便將限時動態截圖，用LINE傳給王女，並附上「小孩生出來一定殘缺」、「結婚真的就不要PO了」、「用命換來的婚姻」等內容，並同時將這些內容刊登在自己ＩＧ限動，遭王女提告公然侮辱；但新竹地院法官卻認為，限動上的內容看不出有侮辱或嘲諷，也無從得知王的交往與婚姻過程，審酌判范無罪。

判決書指出，范女與王女有嫌隙，今年1月范從友人得知，王在ＩＧ上張貼要結婚的訊息，便將其截圖，用LINE傳給王，同時傳送「小孩生出來一定殘缺」、「結婚真的就不要PO了」、「用命換來的婚姻」、「搞不好是那女生投胎來的」、「來報仇的」等文字，並於當天將這些文字發在范自己的ＩＧ限動上，並加註「一起床就讓我笑到流淚」等文字，遭王提告。

王女認為，范女IG限動上的文字有妨害到她的名譽，因為范女的ＰＯ文上面還有她的IG帳號。但范女卻否認有公然侮辱犯行，辯稱只是覺得朋友傳給她的LINE訊息很好笑，所以才把對話內容上傳自己的IG限時動態。

法官認為，范女上傳IG限動的動機、目的均是認為其友人所傳送的LINE對話內容覺得好笑，且自范女所上傳整體IG限時動態觀的，並未對王女有所侮辱或嘲諷，且亦無從得悉王的交往至婚姻過程中發生何事，客觀上難認范的行為已傷害到王的聲譽或社會評價，主觀上也無從認定范有公然侮辱犯意。