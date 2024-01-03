快訊

賴清德稱中國支持者像「選特首」 侯友宜：不要抹紅別人

日航大火全機生還！「最美空姐」曝內幕：別為小事對空服員發飆

翁倩玉不被病魔擊倒 用歌影版畫傳承祖輩父輩大愛精神

炎亞綸聲請撤銷限制出境赴海外工作 士林地院駁回

中央社／ 台北3日電

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士檢起訴，並限制出境、出海至今年2月25日。圖／本報資料照片
藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士檢起訴，並限制出境、出海至今年2月25日。圖／本報資料照片

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士檢起訴，並限制出境、出海至今年2月25日。炎亞綸以獲海外工作邀約為由，聲請撤銷限制出境、出海，士院日前裁定駁回。可抗告。

士林地方法院裁定指出，炎亞綸聲請主張，他無外國籍，現有固定住居所，生活重心在台灣，因工作需求常有出境必要，工作完成均會返台，且案發後配合偵查，難認有逃亡的可能。

炎亞綸主張，他今年1月間有海外工作邀約，為求出境工作以維持生計及積攢和解金、公益基金，請求撤銷限制出境、出海，即便無法撤銷，也請求法院發函外交部准許他換發護照

士院認為，炎亞綸罪嫌重大，本案尚有事證待釐清，炎亞綸有親自到庭接受審判必要，且炎亞綸為台灣知名藝人，既然受邀至海外工作，可見有一定能力及管道於國外發展或長期停留，並有在國外生活的資力。

士院審酌，對炎亞綸做限制出境、出海已屬限制自由的輕微保全手段，也不影響炎亞綸在台繼續工作、生活的權利；此外，外交部不准許換發護照，炎亞綸可依法提起訴願、行政訴訟救濟，因此裁定駁回聲請。

全案起於，被害人去年指控未成年時期與炎亞綸交往，遭炎亞綸偷拍私密片還外流。士林地檢署依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士林地方法院去年12月首度開庭，由於本案為兒少案件，採取不公開審理。

護照 未成年 炎亞綸 偷拍

延伸閱讀

被爆炎亞綸和解金「要天價」 耀樂真實條件全公開了

炎亞綸被爆遭耀樂索1200萬和解金 經紀人回應了

涉拍攝持有少年私密片案開庭 炎亞綸：努力和解

拍未成年私密片遭起訴 炎亞綸出庭後曝「盡力達成和解」

相關新聞

獨／找上流人士合照吸金36.4億 蔡國安還押開心說：只能押我6個月

擔任東大聯合會計師事務所等公司負責人的蔡國安，誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，2015年起吸金3...

不甩法院！網紅小商人宣傳車欲曝割頸國中生長相 新北警：依法辦理

新北市國三生割頸案震驚社會，行兇少年及教唆的少女的照片及帳號也被網友PO在PTT和Dcard上。新北地院呼籲相關平台立刻...

桃園首例！前里長揪團低價赴陸「尋根之旅」 涉反滲透法2人交保

2024總統立委二合一選舉將近，桃園地檢署接獲情資，指稱桃市前新埔里長郭雲輝、桃市國際暨兩岸教育交流發展協會理事長劉豫忠...

日料老闆懷疑妻子外遇勒斃她 再拿生魚片刀砍「小王」...下場出爐

日本料理店周姓老闆懷疑妻子外遇，在新北市中和住處用毛巾勒斃她，再拿生魚片刀砍殺林姓「小王」，一審依殺人等罪判16年徒刑，...

涉嫌操縱和旺股價 股市炒手「PETER陳」遭訴

發生在2015年的和旺炒股案，導致和旺前董事長劉永祥等人遭判刑定讞，但居中操盤股市炒手「PETER陳」劉建麟則去年9月才...

涉貪1079元前女警賓利姊認罪了 露趾自拍偷查個資爭議一籮筐

因行為不當遭汰除的前台北市女警邱薏瑄被控詐領加班費975元，另值勤時開警用巡邏車加油104元載男友，依詐欺、公務員詐領財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。