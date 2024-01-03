炎亞綸聲請撤銷限制出境赴海外工作 士林地院駁回

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士檢起訴，並限制出境、出海至今年2月25日。圖／本報資料照片

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士檢起訴，並限制出境、出海至今年2月25日。炎亞綸以獲海外工作邀約為由，聲請撤銷限制出境、出海，士院日前裁定駁回。可抗告。

士林地方法院裁定指出，炎亞綸聲請主張，他無外國籍，現有固定住居所，生活重心在台灣，因工作需求常有出境必要，工作完成均會返台，且案發後配合偵查，難認有逃亡的可能。

炎亞綸主張，他今年1月間有海外工作邀約，為求出境工作以維持生計及積攢和解金、公益基金，請求撤銷限制出境、出海，即便無法撤銷，也請求法院發函外交部准許他換發護照。

士院認為，炎亞綸罪嫌重大，本案尚有事證待釐清，炎亞綸有親自到庭接受審判必要，且炎亞綸為台灣知名藝人，既然受邀至海外工作，可見有一定能力及管道於國外發展或長期停留，並有在國外生活的資力。

士院審酌，對炎亞綸做限制出境、出海已屬限制自由的輕微保全手段，也不影響炎亞綸在台繼續工作、生活的權利；此外，外交部不准許換發護照，炎亞綸可依法提起訴願、行政訴訟救濟，因此裁定駁回聲請。

全案起於，被害人去年指控未成年時期與炎亞綸交往，遭炎亞綸偷拍私密片還外流。士林地檢署依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士林地方法院去年12月首度開庭，由於本案為兒少案件，採取不公開審理。