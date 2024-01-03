揪親友赴廣東接受落地招待32人到案 2統促黨員犯反滲透法交保

台北地檢署接獲情資，指稱有林姓、李姓統促黨成員，接受中國大陸廣東省梅州市人民政府等單位指示及資助，邀約該黨成員或親友，於去年10月9日至15日，以9800元的低價團費前往廣東省接受落地招待。北檢昨指揮刑事局及北市、新北、苗栗、台中、嘉義、台南等警方，拘提林男、李男等6人，約談團員26人；檢方複訊後，依涉犯反滲透法、公職人員選罷法命林、李2人各以10、5萬元交保。、

檢警掌握，林、李2人僅為統促黨成員，去年10月間接受中共廣東省梅州市人民政府等單位指示、資助，邀約同黨成員和親友，於去年10月間，以9800元之的低價團費，前往廣東省從事七天六夜旅遊，赴陸期間食宿、交通全由陸方資助、招待。

同時，陸方台辦人員並於餐飲晚會中，發表「兩岸一家親」等促進兩岸統一言論，待李男返台後，繼續在該團微信群組中，向群組內63名團員呼籲將政黨票投給特定政黨，並將該黨張姓總裁送進立法院等語，以此方式為特定政黨宣傳及以不正利益行賄具有投票權的團員。