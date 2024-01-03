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19歲黑手「無套」睡14歲小女友出人命 賠25萬獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蘆竹區林姓男子與14歲少女交往，兩人情濃時忍不住偷嚐禁果，去年8月間少女驚覺懷孕告知媽媽，19歲林男被控妨害性自主罪。桃園地院審結，由於雙方已達成和解，林願分期給付賠償25萬元，法官依3次對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，應執行徒刑5月、1次對未滿16歲女子為猥褻罪，判處徒刑2月，得易科，緩刑3年，期間付保護管束，可上訴。

檢警調查，高職汽修科畢業的林姓男子因故認識有如小蘿莉般的少女，雙方進而交往成為男女朋友，但他明知小女友年僅14歲，去年4月30日上午在他位於蘆竹區住處，趁愛撫之際以手指性侵得逞；同年6月12日上午9點雙雙又於他的住處發生性關係，一周後的上午10點，帶著小女友直奔蘆竹區洛陽街的精品旅館開房間、滾床單，同月25日上午9點，將來訪的小女友脫個精光，撫摸她的胸部，為猥褻行為1次。後因小女友出現孕吐的懷孕症狀，嚇得趕緊告訴媽媽，少女母親氣得向桃市警蘆竹分局報案。

檢警調查時，林男供承不諱，再根據少女母親及少女的證述情節均相符，並有林男與少女IG及LINE對話紀錄、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書暨診斷證明書、性侵害案件胚胎採證監管紀錄表等可供佐證，林男犯行應堪認定，檢察官依妨害性自主罪起訴後，向法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌，林男所為違反法律保障未成年人身心健全規範意旨，戕害少女的成長，造成她的心理傷害，可能影響少女日後對於兩性關係的正確認知，不過林男犯後坦承犯行，態度良好，於法院審理中已與少女及其母以25萬元達成和解，並於去年11月底前依約履行先行支付10萬元，並自去年12月至今年6月，按月每月底前支付2萬元，今年7月31日前支付1萬元。

法官考量，林男未有任何前科，因一時失慮，致罹刑典，審理中已與少女和母親和解，並依約履行，認為他經此教訓，當知所警惕，所宣告之刑以暫不執行為適當，諭知緩刑，本案可上訴。

桃園19歲黑手與14歲少女交往，情濃時忍不住偷嚐禁果卻鬧出人命，由於雙方以25萬和解，桃園地院法官依3次對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，應執行徒刑5月、1次對未滿16歲女子為猥褻罪，判處徒刑2月，得易科，緩刑3年，期間付保護管束。示意圖／翻攝自Pixabay
桃園19歲黑手與14歲少女交往，情濃時忍不住偷嚐禁果卻鬧出人命，由於雙方以25萬和解，桃園地院法官依3次對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，應執行徒刑5月、1次對未滿16歲女子為猥褻罪，判處徒刑2月，得易科，緩刑3年，期間付保護管束。示意圖／翻攝自Pixabay

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