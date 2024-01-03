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專家觀選／警察要有資安長 科技偵查速立法
近年治安案件，警察幾乎都能偵破；民眾最關心的詐騙問題則有客觀因素，詐騙集團藉由科技進步，又常透過境外犯罪，法律及人才不足，讓警察無法完全發揮。
目前社會犯罪趨勢改變，殺人、槍擊等傳統犯罪減少，科技犯罪增加。詐騙是科技犯罪，須強化科技偵查人才，政府規定銀行指派資訊安全長，同理警察也要有資安長，應增設刑事局科偵專責副局長，提高科偵警察官階及新增專業加給，提供誘因留住人才；科技偵查法也要盡速立法，才有工具對抗犯罪。
警察任務性質特殊，不同於一般公務員，不能齊頭式平等，做事要求警察、講福利卻是一般公務員，例如警察人員勤務加給近卅年未調整，我任內積極爭取，去年才終於調整。但加薪僅高興一時，關鍵在警政合理化。基層警力被各部會要求行政協助太多，警察疲於奔命，應合理配置及集中警力，先取消雜務，再整併轄區狀況較單純的基層單位。
另外，警官、警員之間的高牆要推倒。基層很難爬升巡官，很多員警有豐富處事經驗及優秀領導能力，卻只能透過警察大學警佐班或學士班二年制技術系入學考試升遷，應擴大巡官員額，保留部分給表現良好的資深巡佐、小隊長，免考試，按資積分升遷後到警大受訓，鼓勵基層傳承經驗。
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