翻盤！台師大為辦公室趕走女教授 還討3年553萬租金...高院判免給

台灣師範大學教育系教授王麗雲遭校方提返還不當得利訴訟，一審判她返還相當於553萬租金的不當租金，但台灣高等法院認為她非無權占有，今廢棄原判決，駁回師大之訴。圖／聯合報系資料照

台灣師範大學教育系教授王麗雲曾擔任教育研究與評鑑中心主任，陸續承辦9個研究計畫，她被校方控告2017年卸下教評中心主任後，仍占用中心電腦機房與部分辦公室，直至2020年11月10日才返還，依民法要求王女返還相當於553萬租金的不當得利。台北地方法院判王女應全數給付，但台灣高等法院今廢棄原判決，逆轉改判師大敗訴。

王麗雲2014年8月1日至2017年7月31日擔任教評中心主任期間，承接教育部師資培育及藝術教育司委託的「中小學師資資料庫建置、維護與應用計畫第四階段（0066）」等計畫並擔任計畫主持人，同時使用師大部分電腦機房與10個辦公座位供她和計畫研究助理使用。

師大認為這些辦公室坐落在教育學院大樓建物，登記的所有權人為中華民國，管理者則為校方，王女2017年8月1日起不再續任教評中心主任，且自承這些專案計畫屬個人受教育部國民及學前教育署、教育部師資培育及藝術教育司委託承辦，與師大教評中心的業務無關，且師大後任的中心主任也不同意她繼續使用這些辦公室，王女當然要返還。

經師大多番催促，王麗雲終於在2020年11月10日把辦公室點交給師大。師大依公告地價計算王麗雲無權占用這些教室共3年3個月又9天，要求她返還553萬290元不當得利，北院認為有理，判王麗雲要給錢。

王麗雲不服，上訴高院。高院審理後認為，公立大學聘任的教師是基於聘約關係擔任教育工作，教師因此負有於該大學內從事教學及研究工作的義務，大學則以給付教師薪資為義務。教師承接第三人的研究計畫並擔任計畫主持人收取相關研究經費，既不是基於聘約關係從事公立大學內的教學及研究工作，且就研究計畫的執行具有相當的獨立性，不受大學的指揮監督，則教師無償使用大學的設施、設備等執行研究計畫，並「經該大學同意」，屬合意成立民法第464條規定的「使用借貸契約」。

高院指出，師大與王麗雲對借貸契約並沒有約定返還期限，王女借用辦公室早在她擔任教評中心主任之前，教評中心主任的任期，與她是否擔任研究計畫主持人及得否使用這些辦公室並無關連，不能以她卸任教評中心主任時作為返還期限。

這些辦公室雖屬教評中心專用空間，但王麗雲承辦的研究計畫有關保密事項，涉及資料庫運用，需使用經資安認證的辦公室執行，如執行地點變更，涉及資安認證事項，須經委辦機關同意。依師大與委辦機關就相關研究計畫簽訂的協議，師大為協議當事人之一方，並因此獲取行政管理費收入，依約有安排適當處所的義務，王女執行研究計畫同時也是為師大履行義務，相關研究計畫尚未全部執行終結前，應認為「借貸之目的尚未使用完畢」，師大沒協助她更換其他適當處所，因此王女在覓得其他適當處所繼續執行相關研究計畫並完成搬遷前，非無權占有，逆轉改判。本件仍得上訴。