選前國軍驚爆3士官1女涉洩密 疑出賣雷達機密情報給對岸

空軍雷達站（示意圖）。本報資料照

距離總統大選不到2周，國防部爆出某空軍雷達站士官疑缺錢還債，疑歪腦筋動到雷達機密情報上，竟與對岸情報機構聯繫出賣情資，上周橋頭地檢署指揮調查局、國安單位等進行偵辦，並約談涉案相關3名士官及1名女子，訊後依國安法向橋頭地院聲押禁見，法院裁定交保候傳，檢不服，已提抗告。

空軍某雷達站發現士官兵近日在營區舉止異常，並與營外人士有不正常接觸，經國安單位進一步調查，疑洩漏蒐集經手的公務機密或軍事祕密舉動，國防部發現該名士官涉嫌將雷達、移防等機密資料賣給對岸，經監控多時，上周橋頭地檢署檢察官指揮相關單位大動作進行收網。

據了解，目前遭檢方聲押的涉案人士為3名士官及1女子，經調查仍有多個營區及機密單位人士涉案，疑有幕後共諜組織操控，將我方情資移轉到大陸情報機構。

上周橋檢大動作搜索約談後，依國安法聲押3士官及1女子共4人，但橋頭法院裁定交保候傳，檢方表示，已提抗告，將持續擴大偵辦。