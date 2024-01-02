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上市科技公司創辦人5歲金孫玩乳牙 保母怒打9巴掌...下場賠慘了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

知名上市科技公司創辦人的5歲孫子因玩自己的乳牙，被潘姓保母狂打9個巴掌，潘女被判應給付男童及父母共22萬餘元。示意圖／ingimage
知名上市科技公司創辦人的5歲孫子因玩自己的乳牙，被潘姓保母狂打9個巴掌，潘女被判應給付男童及父母共22萬餘元。示意圖／ingimage

知名上市科技公司創辦人的5歲孫子因玩自己的乳牙，被潘姓保母狂打9個巴掌，潘女被依成年人故意對兒童傷害罪判刑3月；民事部分，台北地方法院判潘女應給付男童及父母共22萬餘元，可上訴。

檢方起訴指出，男童2022年11月15日上午7時許，由潘姓保母陪同、父母聘請的司機載送至幼稚園，途中玩掉下來的乳牙，被潘女連賞9個耳光，造成男童頭臉部挫傷、紅腫。

潘女坦承動手，被檢方依傷害、違反兒童及少年福利與權益保障法起訴；刑事部分，法院認為潘女身為保母，卻出手掌摑男童，事後未與男童及父母和解或取得原諒，依法判刑3月。

民事部分，男童及父母向潘女求償約300萬餘元，台北地院審理後判潘女應賠償男童12萬2250元、父母各5萬元，總計22萬2250元，仍可上訴。

父母 保母 傷害罪

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