聽新聞
test
0:00 / 0:00
上市科技公司創辦人5歲金孫玩乳牙 保母怒打9巴掌...下場賠慘了
知名上市科技公司創辦人的5歲孫子因玩自己的乳牙，被潘姓保母狂打9個巴掌，潘女被依成年人故意對兒童傷害罪判刑3月；民事部分，台北地方法院判潘女應給付男童及父母共22萬餘元，可上訴。
檢方起訴指出，男童2022年11月15日上午7時許，由潘姓保母陪同、父母聘請的司機載送至幼稚園，途中玩掉下來的乳牙，被潘女連賞9個耳光，造成男童頭臉部挫傷、紅腫。
潘女坦承動手，被檢方依傷害、違反兒童及少年福利與權益保障法起訴；刑事部分，法院認為潘女身為保母，卻出手掌摑男童，事後未與男童及父母和解或取得原諒，依法判刑3月。
民事部分，男童及父母向潘女求償約300萬餘元，台北地院審理後判潘女應賠償男童12萬2250元、父母各5萬元，總計22萬2250元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言