高雄男遇警酒測 竟拔出假牙稱殘留酒精
高雄吳姓男子騎機車在員警眼前紅燈左轉，警方追上攔下他，發覺他說話吐出酒味，要求對他酒測，測出呼氣酒測值每公升0.6毫克，他竟拔下假牙，稱是「假牙上面還有酒精殘留」。
據了解，12月31日凌晨2時許，吳姓男子（55歲）騎機車經過高雄市鳳山區新富路與凱旋路口，在巡邏員警面前紅燈左轉，員警追去立即攔下他開罰單；談話中，員警發覺他發出酒氣，懷疑他酒後騎車，他一吹酒精檢知器，果然燈就亮，但他卻把假牙拔下，在員警面前舞動，稱是假牙上殘留的酒精，還要員警聞聞看，員警立刻要他收起假牙，接受酒測。
吳姓男子經酒測後，酒測值達每公升0.6毫克，明顯涉嫌酒後駕駛，不太可能假牙殘留酒精，他才表示3小時前和朋友喝威士忌加啤酒，因出門買消夜才酒駕。全案警方依公共危險罪嫌移送法辦，並對他開出至少罰1800元闖紅燈罰單。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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