高捷首起暴力案...月台抽菸被制止 乘客痛毆站長下場曝光

高雄捷運小港機場站去年8月爆發通車以來首起暴力事件，陳姓男子在月台抽菸，被王姓女站務長制止，陳男卻涉嫌毆打王女成傷，陳男被逮後，檢方依傷害罪嫌起訴，高雄地院審理後，今依傷害罪判刑3月，得易科罰金。

去年8月22日上午10時15分許，當時在捷運站候車的55歲陳姓男子在月台抽菸，其他乘客發現後向站務人員反應，王姓女站長接獲通報，前往月台規勸陳男。

不料，陳姓男子疑惱羞成怒，便涉嫌揮拳毆打王女，王女遭遇突來的襲擊，便向陳姓男子噴辣椒水，陳男更加惱怒，涉嫌連續毆打女站務長頭部等處，致女站務長頭部和手腳受傷。

陳男動粗後，硬扳開捷運月台出入口閘門逃出捷運站，站務人員立即向高雄市警捷運警察隊報案，警方聯繫小港警分局員警到場，陳男已經逃之夭夭。

警方循線調閱相關監視器，發現陳姓男子疑曾涉及夾娃娃機店竊盜案，警方才掌握他的身分，得悉他是居無定所的街友，追捕7天後，循線查獲陳男到案，這也是高捷通車多年以來，首度傳出站務員遭乘客毆傷。

王姓女站務長經送小港醫院治療，四肢、頭部有多處擦、挫傷，王女向警方提告陳妨害公務、傷害。高雄地檢署偵辦後，檢方依傷害罪嫌將陳男起訴。

高雄地院審理後，依據王女傷勢及現場監視器畫面，認定陳男構成傷害，今依傷害罪判刑3月，得易科罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康