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高院准了！ 立委蘇震清這1天可以「出海」到小琉球10小時
立法委員蘇震清深陷SOGO經營權集體收賄案，一審被判刑10年，案件上訴二審審理中，並裁定自去年9月29日起延長限制出境、出海8月，但他幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到小琉球站台，違反「限制出海」禁令。蘇聲請暫時解除限制出海，台灣高等法院裁定暫行解除蘇震清自2024年1月4日上午8時起至1月4日下午6時止的限制出海處分。
蘇震清表示，自己是屏東縣第二選區選出的現任立法委員，由於琉球鄉屬於屏東縣所轄行政區域，亦屬屏東縣第二選區，他前往選區服務，是身為民意代表應盡的職責，因他須於1月4日上午8時起從東港鎮搭乘交通船前往琉球鄉選區從事選民服務工作，為民眾解決地方問題，並於當日下午6時前返回，因此聲請。
高院認為蘇震清任期至1月31日屆滿，他主張選民服務、有搭乘交通船需求，非全然無據，因此暫准。
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