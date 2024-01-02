同居10年不知他偷婚還連生5子 假記者坐牢還得吐263萬

自稱電視台「臨時記者」的謝姓男子2010年與范姓女子交往，卻在2016年5月和別人結婚、連生了5子，范女被蒙在鼓裡。謝佯稱老闆希望他投資公司，盼范女幫忙；范女匯出263萬元卻沒拿到投資證明，戳破騙局。謝被台灣高等法院依詐欺取財罪判1年8月刑、沒收不法所得，高院民事庭也判他吐出263萬。

范女和謝同居10年，把他當成另一半，也覺得錢要拿去投資，日後才有保障，才借錢給謝，詎料他竟然結婚生子。她曾迷惘地問謝「我一直以為你是我的老伴，我不怕沒錢，所以把養老錢借你，結果，你錢拿走，人也走...你老婆？我頭腦好亂，你到底把我的錢給誰了，你能跟我說嗎？」

謝不否認從2010年起與范女相識、交往，而交往期間再另外和妻子結婚生子，他也曾承認范女曾匯錢給他，但辯稱「這些是我的錢，我只是取回而已」。

詐欺案審理期間，謝辯「我要投資一家整合行銷公司，與范女交往期間，因為有卡債，因此把錢都放在她那裡」還說每月都有固定給范女錢做存款；但後來又說他請范女還錢，他要還債，另外一筆是他要投資。

謝自稱2019年至2021年間是電視台的臨時記者、另從事行銷工作，整合行銷公司本來是兼職，但法院認為款項、任職公司、投資項目差異甚大，他的供詞前後不一，可信性令人質疑。從對話紀錄來看，謝向范女稱「（2022年2月26日）老闆的外面小孩，我們老婆娘都不知情，我瞞的很好，就因為我嘴巴緊，老闆給我同份的報酬，我累了」「老闆娘生都女生，好不容易生男的，也許....，我不應該嘴巴緊，也無所謂了」、「（2022年4月14日）她（指妻子）跟我老闆生兩個小孩」「所以我才會說我只是掛名，她不是我老婆」

謝向范女說自己的老婆是「老闆小三」，法院認為謝隱瞞結婚生子，接著虛構投資，向范女借款，等到已婚一事遭發覺，為拖延范女追討借款，再度編造謊言佯稱妻子為老闆外遇對象、他與妻子所生的孩子其實是老闆外遇所生，各種說法都不可信。

刑事部分，高院認為這些錢都是范女販售房屋所得，謝竟利用范女對他的感情行詐，惡性甚大，范女確實匯款263萬元，判謝1年8月徒刑定讞。

民事部分，新竹地院判謝姓男子應給付范女263萬元，謝上訴並聲請訴訟救助。高院民事庭認為謝雖提出竹北市中低收入戶證明書，解釋無資力負擔訴訟費用，但這紙證明書是行政機關為提供社會救助所設，與法院的認定是兩碼子事，不允許。

高院民事庭認為謝與范女交往期間隱匿結婚生子，又以投資為由誆騙她263萬元，范女多次要求還錢，這些錢不可能是謝「寄放」，駁回上訴。