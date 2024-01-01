軍校生偷帶手機被退學 贏行政訴訟提國賠討薪水…被法官狠打臉

空軍航空技術學院呂姓學生在學時3次違規攜帶智慧型手機被抓，因記滿3大過被開除學籍，呂男事後打行政訴訟獲勝，但考上消防特考的他申請退學，事後他以行政訴訟勝訴為由，向航技求償40萬餘元國賠，一審判呂男敗訴，他不服再上訴，二審合議庭認為航技處分並非依法無據，判呂敗訴確定。

判決指出，呂男就讀空軍航空技術學院二技，原定2019年畢業後任官，但2018年2月5日被發現在校園內違規使用智慧型手機，被記過2次，同年3月又被抓包偷帶手機入校，被記大過1次。

隔年2月18日晚間，呂男又被發現偷帶智慧型手機，且在學校分享熱點連接筆電上網，因接連違反資安規定，第3次違規被記大過2次，呂男因在校累積記滿3大過，同年隨即被航技依規定開除學籍。

呂男不滿，主張他開啟手機熱點是為了將學校作業傳給同學，以利準備考試，他是按長官要求辦理，應該獎勵，校方卻記他大過，害他被退學，提行政訴訟爭取權益。

經高雄高等行政法院審理後，法官認為呂男當時開啟熱點是為傳送作業，立意良善，校方記兩大過有違比例原則，撤銷兩大過處分，因處分撤銷，航技也應恢復呂男學籍。

航技不服上訴，但呂男在航技上訴時，因考上消防特考，2020年4月20日向航技申請退學，航技撤回上訴後，行政訴訟以呂男勝訴確定。

呂男原定2019年6月畢業任少尉，他主張航技違法處分害他喪失任軍職權利，因2020年至消防署受訓，航技應賠償他2019年至隔年約10個月少尉薪水，共請求國賠40萬9646元。

但航技反駁，稱呂男當時被開除學籍時，還有14個學分未修完，他要任官還要先復學並修滿學分才能畢業，呂男自己沒完成學業就申請退學，不符任官資格，呂是違規被記過懲處，處分並未違反規定。

橋院簡易庭審理時，法官認為智慧型手機屬於管制物品，需核准才能攜帶入營，若未經允許，攜帶入校還開起熱點，學校依校規懲處，並沒有違反懲處規定。

法官認為，呂男雖然行政訴訟勝訴，但行政處分適當與否，與校方是否構成職務上侵權行為屬於兩回事，學校依據資安及獎懲規定懲處，並無故意或過失侵害呂男任軍職的權利與自由，判呂男敗訴。

呂男不服再上訴，橋院合議庭認為，行政訴訟雖以呂男勝訴告終，但判決主文是請校方另為適法處分，呂能否畢業端賴校方之後處分而定，若依據國軍資安規定，校方即便重做處分，呂仍極可能被開除學籍無法畢業。