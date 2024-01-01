疑妻出軌…為搶「沾精液」衛生紙 一家人爆發大亂鬥

葉姓男子和黃姓妻子分居，葉男懷疑黃女外遇，跑到黃女租屋處理論，為搶奪疑似沾有精液的衛生紙與黃女大打出手，黃女找來黃姓、裴姓姪子助陣，3人聯手打趴葉男，事後葉男不滿，對黃女等3人提告求償50萬元，法院審理後，判黃女3人應賠5萬元。

判決指出，2021年2月15日，和黃女分居的葉男跑到黃女租屋處，當場撞見黃女和一名陌生男子在房間裡，而黃女則正好從浴室出來，葉男隨即質問黃女與陌生男子的關係。

黃女稱該男子是弟弟，來她家幫忙修電腦，若不信邪可以上樓查看，結果葉男一上樓，就在垃圾桶發現揉成一團的衛生紙，裡面還疑似沾有精液，懷疑是黃女出軌鐵證。

黃女發現葉男拿出垃圾桶的衛生紙，隨即上前爭搶，因爭不過葉男，還呼喊在一樓的黃姓、裴姓姪子上樓助陣，雙方4人在屋內爭吵，葉男被黃男等人勒住頸部，黃女則追打葉男頭部，衝突持續一段時間才結束。

事後葉男到醫院就醫，頸部有挫傷、右手臂挫傷、左前臂挫傷、左手中指挫傷等傷害，他不滿黃女及姪子動手毆他，只為了爭搶一張衛生紙，對3人提告求償共50萬元。

黃女挨告後反駁，稱姪子是為了阻止葉男打她，才會勒住脖子，葉會受傷全是自己掙扎造成，絕對沒有人打他。