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持槍既可緘默 「加罰」自打嘴巴

聯合報／ 記者張宏業

我國憲法雖無明文規定不自證己罪原則，但大法官釋字第三八四號解釋認為，「被告自白須出於自由意志」，這是正當法律程序內涵。此外，從憲法法治國的自主原則，可推出不自證已罪原則，因為被告是訴訟主體，有權決定是否及如何捍衛自己在訴訟上的權利，不自陷於不利之地位 。

刑事訴訟法第九十八條規定 ，禁止以不正方法訊問被告，第九十五條第一項第二款規定，訊問被告應告知權利，包括得保持絨默，無需違背自己意思陳述，這些規範都是立法者禁止國家機關以「直接強制」方式要脅被告自證己罪。

一九九七年十一月，槍砲彈藥刀械管制條例第十八條採取「坦白從寬、抗拒從嚴」立法模式，讓自白犯行、供出來源 ，因而查獲或防止重大危害治安事件的被告，有減免其刑的優惠，若拒絕供述或供述不實，依法得加重其刑三分之一。

立法者透過此規定，要求被告須說出槍枝的來源或去向，不說（拒絕供述）或亂說（供述不實），都構成加重其刑的要件，此舉無異是強迫被告必須供述 ，恐構成不自證己罪的侵害。

不自證已罪既然有憲法位階，立法者當然要受拘束，如果立法者透過立法的方式，對於拒絕供述或供述不實者加重刑度，無非是以「間接強制」方式，要求被告自證己罪。

然而一九九七十二月修正的刑事訴訟法權利告知「緘默權」保障，規定司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人時，應先告知「得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述」。

換言之，政府增修槍砲管制條例條文，是反映社會軍火走私盛行、黑槍氾濫下，不得不採取霹靂手段的「時代眼淚」。現行刑事程序增訂「緘默權」規範，若「加罰」條文未能「壽終正寢」，警察問案時先告知可「不講話」、又以「不講話」加重處罰，將陷警察執法於「自打嘴巴」矛盾中。

警察 刑事訴訟 司法

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