陸軍中尉飆罵士官長「他X犯賤」 遭記1大過考績吃丙

時任陸軍第五地區支援指揮部鄭姓中尉組長一早集合未到，又不滿詹姓士官長催促，公開朝詹飆罵「我他X犯賤」、「士官長憑什麼叫組長集合」遭記1大過考績吃丙，鄭不服提行政訴訟，反控是詹以下犯上，法院認定鄭「行為不檢」有損軍紀，原處分無違誤，判處駁回，可上訴。

經查，鄭2021年6月17日早上7點半無故沒集合，詹姓士官長就帶隊到他寢室催促，鄭心生不滿竟在集合場上，厲聲辱罵詹「我他X犯賤，1個士官長憑什麼叫組長集合」、「我是組長還要你士官長來管，我是你小弟嗎」等語。

鄭的原單位予以記2申誡，但上級機關五支部認為鄭公開咆哮、口出難聽字眼，已構成「公然侮辱」，對軍紀負面影響甚巨，撤銷改記他1大過，當年考績為丙上。

鄭不服提行政訴訟，主張懲處未盡調查，當時因疫情嚴峻減少不必要集合，當天上午7點30分執行官集合部隊準備清潔，詹卻抗命未經他同意帶離集合點，到他房門外無報告詞、未稱呼職稱，就大聲質問「出來集合有沒有問題」、「給我出來集合」，以下犯上挑釁。

鄭說，他向單位陳姓少校報告，對方卻要他以和為貴，自己深覺委屈才一時脫口難聽字眼，並對原處分多有爭執，認為違反比例等，主張撤銷。

五支部抗辯稱，鄭辱罵行為已被依公然侮辱罪判拘役20日確定，也構成國軍軍風紀維護實施規定中「行為不檢」情事，以他身為軍官幹部，未遵部隊紀律及領導統御，犯後避重就輕，無悔過之意，認為原處分無違誤。