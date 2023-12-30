快訊

生成式AI的圖文著作權歸誰？2024年將是法規發展關鍵年

選後大陸就武嚇？這5個多月情勢危急 美扮關鍵角色

MiLB／大聯盟官網點名林昱珉「明年升大聯盟」 若成真將破王維中障礙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義某國立大學講師簡訊性騷2學生 不滿被解聘提上訴屢被駁

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

嘉義某國立大學體育中心前兼任葉姓講師前年4月期間因私訊性騷擾學生遭檢舉，被校方性平會認定，該行為並非輕微，因此對葉師終止聘約，且一年內不得回聘，且應接受心理輔導及完成8小時性平課程，這令葉不服提申復，被駁回，再向高雄高等行政法院提起行政訴訟，仍遭駁回。

判決指出，葉師2021年3月23日曾於體育課外單獨邀約某生，並多次以Messenger傳訊給對方，造成學生不堪其擾，向校方申訴；4月13日該校性平會決議受理申訴案件，並成立調查小組調查，沒想到，僅隔一天，校方再接獲申請調查，葉師又對另名學生以私訊騷擾。

「你換的新照片，很好看！」葉師向學生LINE接連傳訊再收回，還曾邀約請吃飯、給補品，讓該生感受不舒服，該校性平會4月19日決議受理並併案調查。

由於，葉師頻繁傳訊兩名學生的騷擾行為，該校性平會認定，橫跨不同年級，非偶發事件，已構成性騷擾，造成學生討厭上該師課程，對上課環境產生敵意，認定該師犯行情節非輕，因此，提議終止原告聘約，且1年內不得回聘。

葉師自認個性外向，上課與學生互動良好，葉指出，課後雖偶與加入臉書好友的學生閒聊談話，但不具「性意味」或「性別歧視」並無企圖發展師生戀，縱使學生主觀感受不舒服，不至於構成性騷擾行為。

至於，大學終止聘約部分，葉師認為，教師法有關終生不得聘任及1至4年不得聘任規定，法效不限於教師與受聘學校之間，屬行政處分，堅持提起撤銷訴訟。

不過，高高行表示，公立大學對所屬兼任教師「終止聘約」，性質上並非行政機關高權單方作成的行政處分。因此，葉師應提起「確認聘任法律關係存在」訴訟，走行政救濟程序，高高行就性質上，無從補正，裁定駁回。

就1年內不得聘為兼任教師部分，法院指出，葉師對校方去年7月14日作出的新處分表示不服，循序提起申訴、再申訴後，另行提起撤銷訴訟，原告已另案提起行政救濟，權利已獲保障。至於原「1年內不得聘為兼任教師」部分處置，規制力已消滅不存在，葉已就此部分提起撤銷訴訟。

高雄高等行政法院外觀。本報資料照
高雄高等行政法院外觀。本報資料照

兼任教師 性騷擾

延伸閱讀

扛沙包搶月薪近40Ｋ 嘉義清潔隊臨時員甄試激烈

女毒蟲被補償...檢察官要賠引發論戰 台南高分院：司法自律

韋禮安上訴成功！「二審判決廢除」再戰老東家

韋禮安上訴成功！「二審判決廢除」再戰老東家

相關新聞

暴力性侵少女還拍裸照 新北惡男判刑8年半、賠償80萬

新北市葉姓男子兩年前透過網路交友軟體結識15歲少女，熱情追求並交往才一個多月，溫柔男形象180度大轉變，一年內不僅多少暴...

龜吼安檢所副所長通風報信漁船判緩刑 記2大過提前退伍

海巡署北部分署第二岸巡隊龜吼漁港安檢所林姓前副所長，接到漁業署通報對某某漁船「注檢」後，打手機給該漁船船東通風報信，基隆...

飆仔退散！和平警一晚攔查罰8車 車主吞萬元並令改回

台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，假日更是熱門景點，和平警分局執行「環、警、監聯合稽查」，1晚取締8輛車，共...

苗栗小貨車載運事業廢棄物要填補山溝 翻車意外敗露

70多歲古姓小貨車駕駛受地主委託載運疑似事業廢棄物到大湖鄉榮興段土地，要作為填補土地使用，不料因不熟悉路況貨車翻落路邊駁...

半年積壓延誤221件公文 高雄港警推託敷衍遭記過2次

時任高雄港警總隊人事室詹姓科員半年積壓延誤公文高達221件，又擅自搬移座位影響新進同仁，被單位記2過處分；詹不服提行政訴...

嘉義某國立大學講師簡訊性騷2學生 不滿被解聘提上訴屢被駁

嘉義某國立大學體育中心前兼任葉姓講師前年4月期間因私訊性騷擾學生遭檢舉，被校方性平會認定，該行為並非輕微，因此對葉師終止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。