嘉義某國立大學講師簡訊性騷2學生 不滿被解聘提上訴屢被駁

嘉義某國立大學體育中心前兼任葉姓講師前年4月期間因私訊性騷擾學生遭檢舉，被校方性平會認定，該行為並非輕微，因此對葉師終止聘約，且一年內不得回聘，且應接受心理輔導及完成8小時性平課程，這令葉不服提申復，被駁回，再向高雄高等行政法院提起行政訴訟，仍遭駁回。

判決指出，葉師2021年3月23日曾於體育課外單獨邀約某生，並多次以Messenger傳訊給對方，造成學生不堪其擾，向校方申訴；4月13日該校性平會決議受理申訴案件，並成立調查小組調查，沒想到，僅隔一天，校方再接獲申請調查，葉師又對另名學生以私訊騷擾。

「你換的新照片，很好看！」葉師向學生LINE接連傳訊再收回，還曾邀約請吃飯、給補品，讓該生感受不舒服，該校性平會4月19日決議受理並併案調查。

由於，葉師頻繁傳訊兩名學生的騷擾行為，該校性平會認定，橫跨不同年級，非偶發事件，已構成性騷擾，造成學生討厭上該師課程，對上課環境產生敵意，認定該師犯行情節非輕，因此，提議終止原告聘約，且1年內不得回聘。

葉師自認個性外向，上課與學生互動良好，葉指出，課後雖偶與加入臉書好友的學生閒聊談話，但不具「性意味」或「性別歧視」並無企圖發展師生戀，縱使學生主觀感受不舒服，不至於構成性騷擾行為。

至於，大學終止聘約部分，葉師認為，教師法有關終生不得聘任及1至4年不得聘任規定，法效不限於教師與受聘學校之間，屬行政處分，堅持提起撤銷訴訟。

不過，高高行表示，公立大學對所屬兼任教師「終止聘約」，性質上並非行政機關高權單方作成的行政處分。因此，葉師應提起「確認聘任法律關係存在」訴訟，走行政救濟程序，高高行就性質上，無從補正，裁定駁回。