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台東男騎車襲女胸辯「險跌誤抓」 法官不信判拘役40天

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東陳姓男子騎腳踏車手刻意觸碰女子胸部，女子感到被侵犯騷擾憤而報警處理。案經檢察官起訴，陳男辯稱「剛好路面顛頗，一時不穩快要跌倒時，就不小心抓到旁邊女子胸部」。法官現場勘驗路況完整，認陳卸責之詞，不足採信，判拘役40天，可易科罰金。

簡易判決書指出，陳男於去年12月12日下午1時許，騎乘腳踏車行經市區南京路與更生路口時，見一名女子獨自於步行路旁，竟刻意放慢車速，沿女子左側騎乘腳踏車，乘女子不及抗拒之際，以右手撫摸女子右胸部一下後，隨即逃逸現場，女子當場受驚嚇，報警處理。

警方調閱監視器，循線將陳男帶回警局製作筆錄，陳對於部分行為坦承不諱，惟矢口否認性騷擾犯行。案經檢方偵審結，核陳所為，涉犯性騷擾罪嫌，且於偵查中飾詞狡辯，毫無悔意，檢察官建請法院從重量刑，以期收矯治之效，避免被告再犯。

法院審理時，被害女子稱她在走路時，就發現陳男騎腳踏車不斷徘徊，還跟在她後面，突然騎腳踏車靠近她，然後從她左後方用右手襲胸，當下驚嚇用雙手抓住陳的右手，但還是被甩掉，陳就騎車逃走。陳仍辯稱剛好路面顛頗，一時不穩快要跌倒時，就不小心抓到旁邊女子胸部。

法官前往事發現場勘驗路面，並無陳所說路面顛頗的情形，勘驗監視器畫面後，不採信陳所述。且陳於警詢及偵查中歷次所辯存有明顯歧異，避重就輕，殊難採信，足認其行為係出於性之目的而碰觸被害女子胸部，主觀上有性騷擾故意。　

台東陳姓男子騎腳踏車手刻意觸碰女子胸部，女子感到被侵犯騷擾憤而報警處理。案經檢察官起訴，陳男辯稱「剛好路面顛頗，一時不穩快要跌倒時，就不小心抓到旁邊女子胸部」。法官現場勘驗路況完整，認陳卸責之詞，不足採信，判拘役40天。記者尤聰光／攝影
台東陳姓男子騎腳踏車手刻意觸碰女子胸部，女子感到被侵犯騷擾憤而報警處理。案經檢察官起訴，陳男辯稱「剛好路面顛頗，一時不穩快要跌倒時，就不小心抓到旁邊女子胸部」。法官現場勘驗路況完整，認陳卸責之詞，不足採信，判拘役40天。記者尤聰光／攝影

性騷擾 台東

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