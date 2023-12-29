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國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

疑統戰機構招待赴陸旅遊 新竹多位村里長遭檢方查辦

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣多位村里長涉嫌在今年8月到10月間，接受中國大陸統戰部門赴北京、天津旅遊，牽扯出疑似是由新竹縣議員張益生負責牽線，還接受中共要求支持特定政黨候選人的言論，涉違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等多項罪嫌，遭到新竹地檢署指揮調查偵辦。

張益生否認接受中共統戰部門招待，澄清是單純受台商邀請赴陸旅遊，甚至團費近3萬元都是自己出的，只是行程由台商安排到京津冀各景點遊覽，全程約5天就返台，並未受統戰部門接待，不解為何大選前夕檢調要如此操作，質疑都是政治目的。

張益生說，赴陸旅遊的並非只有他1人，他們都是各鄉鎮村里長、民代想要開拓視野，才會組團到大陸旅遊，檢方卻還要求查扣他手機，無奈手機在大陸遺失，還為此被迫回台後重買新手機，檢方卻不採信，還將其認定為罪嫌重大，以10萬元交保。張益生喊冤「我真的沒有，很冤枉，希望司法調查還清白」。

新竹地檢署表示，日前接獲情資指出轄內張與韓姓旅遊業者，分別涉嫌於8月至10月間糾集地方村里長及鄉鎮市民代表，以與市價不相當的團費到大陸地區北京、天津等地旅遊，並接受陸方落地招待食宿，期間大陸地區統戰部門人員對赴陸國人宣傳「兩岸一家親」、「支持特定政黨候選人」等言論，涉違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、反滲透法及刑法受賄等罪嫌。

檢察官王遠志、謝宜修指揮新竹縣市調查站、北部地區機動工作站、竹東警分局、新埔警分局、新竹市第二警分局、移民署新竹縣專勤隊共同偵辦，持法院搜索票搜索張益生及韓姓旅遊業者住居所，另傳喚出遊團員 25人到案，經訊問後，認為張益生及韓姓旅遊業者涉犯罪嫌重大，分別給予10萬及20萬元交保，其餘團員請回。

新竹地檢署。圖／本報資料照片
新竹地檢署。圖／本報資料照片

新竹 罷免

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