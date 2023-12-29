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館長批基進黨拿太陽花丟黃國昌 王興煥今告館長涉恐嚇、公然侮辱

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天質疑，監察院包庇護航副總統賴清德萬里老家爭議。台灣基進黨主席王興煥、立委候選人史惟筑及楊佩樺到場向黃國昌丟擲太陽花。館長陳之漢昨晚直播時，批評基進黨砸東西行徑。台灣基進黨主席王興煥認為，陳之漢直播時辱罵三字經，還說「什麼東西都飛過來砸到你」，涉嫌刑法恐嚇罪及公然侮辱，今赴台北地檢署按鈴申告。

黃國昌昨天率眾到監察院前抗議，發表訴求時，一旁突然有人將數朵太陽花甩到黃國昌臉上，批評黃國昌「背叛太陽花運動」，一度與抗議民眾發生口角，最後警方介入隔開雙方才結束衝突。

王興煥指出，黃國昌當初收割太陽花反服貿運動成果，如今因求官心切，對柯文哲農地違法視而不見。

陳之漢昨天晚間直播表示，即便他再討厭民進黨，他也不會砸東西，抗議是人民基本的權利，基進黨是一個政黨，並質疑，難道以後政黨意見不對盤就要砸東西？質疑基進黨究竟是政黨還是幫派。

王興煥認為，陳之漢出言恐嚇、公開辱罵三字經，還說「什麼東西都飛過來砸到你」等語，威脅基進黨全體成員的人身安全，他身為黨主席以文明的方式對抗野蠻的威脅，今天提告陳之漢涉犯恐嚇罪及公然侮辱。

台灣基進黨主席王興煥。記者房荷庭／攝影
台灣基進黨主席王興煥。記者房荷庭／攝影

黃國昌 基進黨 陳之漢

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