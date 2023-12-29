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黃國昌爆料洪耀福在「民進黨中央黨部」喬股權 獲法院認證為真

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年時，2度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自訴黃誹謗罪，台北地方法院審理，今天判黃無罪。可上訴。

黃國昌指出，華航前董事長何煖軒2017年將華航持有的科學城物流26%股權賣給仰德集團旗下的新竹物流，但事先沒有經過董事會的同意。

黃國昌認為，嘉里大榮成為最大股東後，有關營業機密恐將外洩，還點名洪耀福介入股權「喬」交易案，而何煖軒也派人參加，控訴這件股權交易案涉及官商勾結。

洪耀福主張遭黃國昌抹黑，向台北地檢署提告，檢察官處分黃國昌不起訴後，洪自訴黃國昌加重誹謗罪。

法官認為，全案經交互詰問證人後 ，可以認定2017年6月時，洪耀福應有邀集科學城物流公司相關人士至中央黨部討論經營權的問題，且有證人證述，洪確有查問過當天會議的內容。

法官審理認為，黃國昌在臉書張貼貼文時，指洪耀福在中央黨部討論科學城物流股權的交易案，黃已經過合理查證， 客觀上可相信查證內容為真 ，但洪耀福無法舉證黃國昌主觀上有誹謗的惡意，判黃無罪。

民進黨前秘書長洪耀福。圖／聯合報系資料照片
民進黨前秘書長洪耀福。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委候選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委候選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片

洪耀福 物流 民進黨 2024選舉 2024立委選舉 黃國昌 不分區立委

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