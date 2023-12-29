竄改海帶效期續賣賺百萬 貿易商夫婦緩刑4年各付10萬

王姓夫婦經營貿易公司，涉嫌竄改從日本進口的乾海帶有效日期，賣給惠康及全聯公司，致其販售給消費者造成損害，士林地院審結，認2人犯共同詐欺取財罪，分別處徒刑1年2月緩刑4年，各應支付公庫10萬元，沒收其所營貿易公司犯罪所得296萬2764元。

判決指出，王男及曾女共同經營大西南貿易公司，2017年12月24日從日本北海道進口乾海帶，有效日期為2020年12月31日。

2人明知依規定不得製造、加工、販賣逾期食品或添加物，且應於食品外包裝以中文及通用符號明顯標示有效日期，若因變更包裝方式改變原廠保存期限應提出科學證據，卻指示不知情張姓員工製造「2021年6月20日」的有效期限標籤，黏貼在乾海帶外包裝上。

大西南公司將貼有假錯誤效期的乾海帶販售給不知情的惠康、全聯公司等通路廠商，使期陷於錯誤，再銷售給不知情消費者，民眾察覺異狀，調查局介入偵辦後，大西南公司才在2018年11月8日停手。