詐領助理費千萬有悔意 基隆巿議員張秉鈞、張錦煌父子判緩刑5年

原獲民進黨提名參選基隆立委的議員張秉鈞，涉嫌詐領助理補助費逾千萬元退選，今年6月被收押5個月後上月30萬交保。基隆地院今天宣判，張秉釣依貪汙治罪條例等判決1年11月，褫奪公權4年；張父前議員張錦煌2年，褫奪公權4年。法官考量犯罪所得都繳回、犯後有悔意，給予自新機會，都宣告緩刑5年。張秉鈞回應表示，還要跟律師再討論。

詐領助理費千萬，張秉鈞、張錦煌都緩刑5年、褫奪公權4年。本報資料照片

張秉鈞為現任議員，利用職務機會詐取財物罪處有期徒刑1年11月，褫奪公權4年；另未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，處有期徒刑4月，緩刑5年，應向公庫支付80萬元。

曾任3屆的前議員張錦煌共犯4罪，各處有期徒刑1年11月，均褫奪公權4年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，要向公庫支付100萬元，褫奪公權4年。

張錦煌妻子陳瓊茹共4罪，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權4年。應執行有期徒刑1年11月，緩刑5年，向公庫支付60萬元。

基隆地院發言人王福康庭長表示，張秉釣依貪汙治罪條例等判決1年11月，褫奪公權4年；前議員張錦煌2年，褫奪公權4年。法官考量父子兩人都沒有犯罪前科、始終坦承犯行、知所悔悟，犯罪所得全都繳回，因此給予自新的機會，都宣告緩刑5年，都褫奪公權4年。

法官說，張秉鈞和父母張錦煌、陳瓊茹涉嫌詐領助理費、春節慰問金共1075萬7984元。吳姓人頭助理經營臭豆腐、油蔥粿行動攤商；陳姓人頭助理因年少時因車禍發生嚴重腦傷，2人均無可能實際擔任議員公費助理工作。2人都被判1年9月，緩刑4年。

法官表示，張錦煌、張秉鈞擔任市議員，動見觀瞻，應自律為選民榜樣，不實申報公費助理詐領助理費用，陳瓊茹協助保管人頭助理帳戶並提領其內款項並綜理開銷，吳、陳姓男子並未實際上擔任議員公費助理，仍以掛名之方式虛列為人頭助理以幫助詐領公費助理費用。