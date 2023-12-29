被稱是「背後靈、邪佞當道」周玉蔻告柯文哲、蔣萬安 北檢不起訴

前年，媒體人周玉蔻在電視節目爆料「晶華飯店緋聞案」後，時任台北市長候選人蔣萬安表示，周玉蔻是「邪佞當道」，霸凌無辜女性；時任台北市長柯文哲當時表示，票投陳時中，就是支持周玉蔻。周玉蔻提告蔣萬安與柯文哲涉犯公然侮辱及加重誹謗，台北地檢署今偵結，認蔣、柯發表的言論屬於可受公評之事，罪嫌尚有未足，兩案均獲不起訴處分。

前年九合一地方大選期間，周玉蔻在電視節目「辣新聞152」指控，前中國小姐張淑娟是蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象。蔣萬安回應，周玉蔻是「僅有資深沒有道德」的女性媒體人，陳時中團隊縱容周玉蔻造謠抹黑，並回贈周玉蔻「邪佞當道，妖魔橫行，濫觴無辜，毫無羞恥」等8句成語。

蔣萬安當時也質疑，「大家認為周玉蔻是中立的媒體人？台灣有多少人會信？向這樣『低劣選舉操作手法』、向這樣『惡質』的選風表示譴責」。

此外，去年9月24日，柯文哲接受訪問時表示，中央防疫指揮官即將宣布的諸多措施，都在媒體人周玉蔻的節目優先釋出或接受專訪，「若陳時中當選台北市長，周玉蔻將成『背後靈』」，認為票投陳時中，就是支持周玉蔻。

周玉蔻不滿蔣、柯所述，認為兩人說法貶損她的名譽及社會評價，提告涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱及同法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。