國安法辦文字工作者 媒體人出庭喊冤：政治的因素干我什麼事！

中華婦女聯合會理事長何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選違反國安法。台北地院昨天開庭，何女表示，檢方沒有證據卻起訴她，包說，他是文字工作者，「政治的事關我什麼事？」

法官昨天傳喚婦女聯合會黃姓女會計作證，針對會務帳項查證，之後開辯論庭，庭畢訂2024年1月29日上午宣判。

何建華昨天否認犯罪，抱怨前塵往事。她說，檢察官以前查辦她招攬陸配赴金、廈旅遊向團員收7800元再退佣，不過，團費是照市場行情處理，案子也判無罪，連查扣的40萬元司法機關也退給她了。

包姓媒體人說，檢察官用國安法辦他是政治壓迫，他本來就是文字工作者，在婦女聯合會工作只是幫忙整理開會紀錄，沒有幫大陸做事情，「我是中華民國國民，我支持我的國家」。

包表示，政治人物仇中、抗中造成兩岸關係緊張，共機也在台灣上空繞來繞，都是政治上的因素，「政治上的因素干我什麼事？」，包另批，檢察官用國安法偵辦他，是用大砲在打小鳥。

公訴檢察官說，查辦國安法案絕無政治考量，也不涉及個人政治主張，辦案的考量是維護國家安全。

台北地檢署指控，何建華透過新黨前立委馮滬祥引薦，接觸到大陸對台實施統戰的全國台灣同胞聯誼會，另接受北京市台辦調研員王正智的指導，刺探有台獨理念的國人赴陸資料。

2017年10月，何女指示包撰寫工作計畫，同年11、12月，她接受全國台聯會安排出席大陸的研修班，全國台聯會指示何女應完成「把台灣38萬陸配凝聚起來」的工作方針，以達成普查台灣陸配的目標。

2019年6月，何建華結識大陸全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃表示會挹注何女選舉資金，再請何女以「蔡總統博士學歷造假」議題舉辦陳抗，匯款人民幣3萬元到何女廈門的帳戶，黃並提供新聞稿給何女要求轉送媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等，以製造選舉紛爭。

依據檢方起訴，2019年8月王正智以微信傳送「高雄市議員時代力量黃捷的老娘，在大陸賣茶葉大賺人民幣，用賺大陸的人民幣支持她女兒在台灣搞台獨」的訊息給何建華，指揮何女去瞭解黃捷的資料。