丹麥大盜竊得高價洋酒上網銷贓 桃園2酒商低價收購遭訴

4年前愛丁頓寰盛公司位於丹麥的貨櫃失竊200瓶威士忌酒類，竊賊事後將每瓶以低於市價3至4成，上網兜售麥卡倫Fine and Rare珍稀系列威士忌，桃園林姓、張姓酒商經與竊賊討價，於2020年1月間以327萬元購入7瓶威士忌並於荷蘭交易，經丹麥向我國請求司法協助，查扣未及出售3瓶威士忌，桃園地檢署偵結，將林、張姓酒商依搬運贓物罪嫌起訴。

起訴指出，丹麥男子Marc Jorgensen涉嫌於2019年12月19日於丹麥某工業區貨櫃內，竊得Edrington Denmark公司包含Macallan Fine and Rare系列的威士忌在內的200瓶威士忌酒類，之後透過臉書麥卡倫社團欲賤價出售1990年份威士忌，40歲林姓、36歲張姓2人皆為桃園區某家烈酒公司股東，林於當月30日一見po文，先與Marc聯繫，對方報價市價6萬1千美金、3瓶1990至1991年份威士忌售以3萬5千美金。

36歲張男也以Whatsapp和Marc議價林男談的那3瓶威士忌，雙方議定2萬4千美元後，張又詢問4瓶市價19萬3千美金、分別為1938、1950、1952、1988年份威士忌，雙方最後談妥以9萬5300歐元、折合台幣327萬元成交7瓶，約定於荷蘭阿姆斯特丹市交易。

起訴指出，林、張皆以販賣酒類為業，深知各種酒類的市價，與Marc議價過程中，明知Marc所兜售的7瓶威士忌低於市價3至4成，來源極可能是犯罪所得贓物，2人仍於2020年1月20日下午4點多在荷蘭旅館大廳與Marc一手交錢一手交貨，隨即搭乘同月23日凌晨的華航班機返國前，拜託同行旅客協助夾帶入境。

丹麥警方於同年4月間逮獲洋酒大盜Marc，由查扣手機中循線發現林姓、張姓台灣買方的交易紀錄，丹麥王國哥本哈根警察局檢察院因此向我國請求國際司法協助，並提供Marc及7瓶麥卡倫Fine and Rare系列等資訊，警方去年6月7日先後前往張姓男子蘆竹住處及桃園區烈酒公司搜索，順利扣得市價約7萬1千美元的3瓶威士忌，至於市價12萬2千美元的4瓶威士忌已售出，張、林2人共獲利540萬元。

檢方說明，查扣的1988、1990、1991年份的3瓶Macallan Fine and Rare珍稀系列中，其中酒齡22年、1990年份、市價1萬9千美元這瓶威士忌，經勘驗實物、比對Marc贓物照片，均未出現於雙方議價過程的對話紀錄、丹麥警方提供的名單之中，無法證明是贓物，將另行發還張、林2人。