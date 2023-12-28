快訊

4大專校院可用資金為負 「這所私校」可用資金達84億超過台大

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

勒索李善均韓幣3.5億！酒店女現身法院「抱孩子竄逃」 韓網友氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丹麥大盜竊得高價洋酒上網銷贓 桃園2酒商低價收購遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

4年前愛丁頓寰盛公司位於丹麥的貨櫃失竊200瓶威士忌酒類，竊賊事後將每瓶以低於市價3至4成，上網兜售麥卡倫Fine and Rare珍稀系列威士忌，桃園林姓、張姓酒商經與竊賊討價，於2020年1月間以327萬元購入7瓶威士忌並於荷蘭交易，經丹麥向我國請求司法協助，查扣未及出售3瓶威士忌，桃園地檢署偵結，將林、張姓酒商依搬運贓物罪嫌起訴。

起訴指出，丹麥男子Marc Jorgensen涉嫌於2019年12月19日於丹麥某工業區貨櫃內，竊得Edrington Denmark公司包含Macallan Fine and Rare系列的威士忌在內的200瓶威士忌酒類，之後透過臉書麥卡倫社團欲賤價出售1990年份威士忌，40歲林姓、36歲張姓2人皆為桃園區某家烈酒公司股東，林於當月30日一見po文，先與Marc聯繫，對方報價市價6萬1千美金、3瓶1990至1991年份威士忌售以3萬5千美金。

36歲張男也以Whatsapp和Marc議價林男談的那3瓶威士忌，雙方議定2萬4千美元後，張又詢問4瓶市價19萬3千美金、分別為1938、1950、1952、1988年份威士忌，雙方最後談妥以9萬5300歐元、折合台幣327萬元成交7瓶，約定於荷蘭阿姆斯特丹市交易。

起訴指出，林、張皆以販賣酒類為業，深知各種酒類的市價，與Marc議價過程中，明知Marc所兜售的7瓶威士忌低於市價3至4成，來源極可能是犯罪所得贓物，2人仍於2020年1月20日下午4點多在荷蘭旅館大廳與Marc一手交錢一手交貨，隨即搭乘同月23日凌晨的華航班機返國前，拜託同行旅客協助夾帶入境。

丹麥警方於同年4月間逮獲洋酒大盜Marc，由查扣手機中循線發現林姓、張姓台灣買方的交易紀錄，丹麥王國哥本哈根警察局檢察院因此向我國請求國際司法協助，並提供Marc及7瓶麥卡倫Fine and Rare系列等資訊，警方去年6月7日先後前往張姓男子蘆竹住處及桃園區烈酒公司搜索，順利扣得市價約7萬1千美元的3瓶威士忌，至於市價12萬2千美元的4瓶威士忌已售出，張、林2人共獲利540萬元。

檢方說明，查扣的1988、1990、1991年份的3瓶Macallan Fine and Rare珍稀系列中，其中酒齡22年、1990年份、市價1萬9千美元這瓶威士忌，經勘驗實物、比對Marc贓物照片，均未出現於雙方議價過程的對話紀錄、丹麥警方提供的名單之中，無法證明是贓物，將另行發還張、林2人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

檢警查扣的這瓶酒齡22年、1990年份、當時市價1萬9千美元的Macallan Fine and Rare珍稀系列，由於未在丹麥警方提供的名單之中，根據雙方議價過程也未談及這瓶，無法證明是贓物，將另行發還張、林2人。記者陳恩惠／翻攝
檢警查扣的這瓶酒齡22年、1990年份、當時市價1萬9千美元的Macallan Fine and Rare珍稀系列，由於未在丹麥警方提供的名單之中，根據雙方議價過程也未談及這瓶，無法證明是贓物，將另行發還張、林2人。記者陳恩惠／翻攝
檢方查扣這瓶Macallan Fine and Rare珍稀系列是酒齡23年、1988年份的威士忌，當年市價2萬9千美元，如今市價折合新台幣約88萬7千元，旁邊那瓶1991年份、酒齡25年，當年市價2萬3千美元，如今市價折合新台幣約70萬3千元。記者陳恩惠／翻攝
檢方查扣這瓶Macallan Fine and Rare珍稀系列是酒齡23年、1988年份的威士忌，當年市價2萬9千美元，如今市價折合新台幣約88萬7千元，旁邊那瓶1991年份、酒齡25年，當年市價2萬3千美元，如今市價折合新台幣約70萬3千元。記者陳恩惠／翻攝

丹麥 桃園 荷蘭

延伸閱讀

帝亞吉歐打造「龍」的多重宇宙 限量推出5款新春酒禮

百富攜手全台十間星級飯店 舉辦期間限定「百富宴」

中國威士忌受歡迎 年輕人不再喝白酒

The Macallan Sherry Copa 調酒就要隨心所欲

相關新聞

機車騎士違停台中高鐵人行道 一理由讓法官撤單

高雄市曹姓騎士在去年7月底，將機車停在高鐵台中站外的人行道上，因誤認施工廠商在該處畫設的白色區域為停車區，加上旁邊還有其...

扯！戒毒診所成販毒所 醫師、護理師與診所執照恐被撤

高雄富生診所標榜「戒毒診所」，卻被查出負責醫師林揚懋，放任所內醫師、護理師販賣戒毒針劑Diazepam，致使一名患者注射...

丹麥大盜竊得高價洋酒上網銷贓 桃園2酒商低價收購遭訴

4年前愛丁頓寰盛公司位於丹麥的貨櫃失竊200瓶威士忌酒類，竊賊事後將每瓶以低於市價3至4成，上網兜售麥卡倫Fine an...

萬里水力發電計畫衍生原民爭議 摩里莎卡要求撤銷3部落結果出爐

台灣電力公司在花蓮縣的「萬里水力發電廠」計畫引發關係部落認定爭議，摩里莎卡部落提行政訴訟請求撤銷萬榮鄉公所認定大加汗、馬...

幫網紅女兒接破百業配 「最美刑警」被判兼職下場出爐

5歲小網紅「紅豆妹（阿豆）」因古靈精怪的模樣，在社群上爆紅擁有數萬粉絲，也因此吸引許多廠商合作，但因為經營紅豆妹粉專的廖...

台中女動完手術卵巢沒了…控醫師沒告知 求償55萬卻敗訴

台中市蘇姓女子因下腹痛，前往台中醫院就醫，醫師發現左側卵巢有腫瘤，蘇女在在2020年間接受該院劉姓醫師手術，但蘇女事後發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。