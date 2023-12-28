主播宮鬥劇辯結 爆隔離霜擠高跟鞋、主播台貼符橋段 明年宣判

TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲去年5月間，遭調職專案組資深文字記者，去年9月間又遭解僱，請求回復職務，今士林地方法院開庭，訴訟內容爆出，游將隔離霜擠在古的高跟鞋，張剪破古的毛衣，甚至還有同事找風水師到主播台貼符、擺陣等橋段。今言詞辯論終結，法官諭知，判決將引用案件影片的截圖照片，明年1月18日上午9點半宣判。

全案訴訟歷經一年多，今天法院開庭言詞辯論，全案爭點調職、解僱是否違反勞基法。TVBS訴訟代理人稱，張在開庭前3天提出大量新事證突襲，且是無關的受害第三人，其未成年子女肖像、個資、社會活動，欲藉公開訴訟揭露，侵害他人個資隱私。

兩造今多次交鋒，張的訴訟代理人稱，碰觸、轉向同事的物品，是辦公室常見的事，古姓同仁也經常碰觸同事東西，TVBS沒有調查完成且未通知改善，就調職處分。此案卷證包含游姓同仁的申訴書，內容提及，游把隔離霜擠在古的高跟鞋，又親眼看見張剪破古的毛衣等。張在庭後稱，有同事帶著風水師到主播台貼符、擺陣。

法官今問何時做成調查處分？TVBS訴訟代理人回，張的職場不法侵害行為「非碰觸」，而是法院勘驗的「侵害、破壞」他人物品，TVBS去年1月17日討論決議完成，2月24日通知相關工作職場改善書，要求改善，告知張「承諾改善既往不咎，不願改善調整就懲處」

張的訴訟代理人稱，TVBS提出的申訴者報告指出，游姓同仁與他人的對話，顯示游才是加害人，加害古姓同仁，TVBS想把申訴者報告家中在張的身上。此案TVBS調查未結束，就直接調職，原本稱隔開座位即可，卻也無收到改善座位通知，張在TVBS工作十多年都沒有遭受懲處，此次調職、解僱程序上不公正。

TVBS訴訟代理人稱，游的申訴內容，並非全然是調動原因，TVBS只認定張在2021年10月13日至同年月27日，對古姓同仁的侵害行為，且與古的申訴內容相符。張、古的座位不相鄰，可見張刻意至古的座位，施加侵害行為，重性惡大，按職業安全衛生法規，有調動必要，及雇主調動義務，處分皆有正式通知，對於「降調」一詞，主播、資深文字記者無優劣之分，勞動條件相同。

TVBS訴訟代理人稱，張有明確侵害同仁事實，不得以公司行政調查程序完備與否，作為其拒絕調動、提供勞務的正當理由，TVBS調動、解僱均屬合法。此案有勞工代表參與，沒有偏頗，張侵權行為重大，TVBS已多次給予其改善機會，職場不法侵害與霸凌，是TVBS重視、防免內容。

張靖玲今庭後後稱，此案調查過程並沒有收到結案通知，與人資約談後，人資最高主管稱調查程序還在進行中，她並非不願意簽文件，但應該拿掉影片上的文字，文字是申訴同事單方面臆測「我觸碰同事物品，但沒有破壞物品」如果簽文件不就是都買單？當時有去函希望提供未上字幕的影片，我從來沒說不稱，人資還跟我道歉，稱不懂該怎麼調查。

張靖玲指出，她在訴訟過程中才看到調查報告，調查都還沒有完整就已調職處分，依據是什麼？TVBS是這麼多人的公司，公司教育員工新聞工作需平衡報導，不能只聽單方意見，歷經此次她認為，公司對內就像是憑主管的個人好惡、恣意，就可以做出調職處分。