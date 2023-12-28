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被提醒還繼續當共諜 廣東暨大台灣校友會女執行長遭判刑提上訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、女執行長李宛平被控受廣東省委台辦指示，鎖定我立委、現退役將校軍官，招待旅遊並安排與中方情治人員碰面，另違法替對岸暨大招生。台北地院審理期間傅棄保潛逃，北院依國安法判李女1年徒刑，依非法招生、偽造文書罪判7月得易科罰金之刑。台灣高等法院今原定今宣判，合議庭決定再開辯論。

李宛平2008年就讀廣州暨南大學時，結識當時該校的博士生傅文齊，兩人在學期間陸續認識大陸地區軍事機構掩護機關「廣東省委台灣工作辦公室」、「廣東省人民政府台灣事務辦公室」、「廣東省海外聯絡辦公室」的情工人員「吳江（小吳）、「紀處（紀教授）」、「唐龍（唐老爺）」、「卓斌（小卓）」等人。李女、傅先後以招待飲食、球敘、食宿費用等方式，邀約掌握我國作戰計劃、人力規劃的高階軍官、政治界聞人、立委、國會助理赴陸或第三國，幫大陸情工人員牽線、吸收。但因詹姓等12名獲邀約者拒絕、疏遠，目的未達。

傅、李女也利用與暨南大學的關係，2012間未經許可居間介紹學生到暨大就讀，同時收取費用，又在2013年4月間，用台灣校友會名義與和暨大簽訂招生協議，取得暨大在台辦理招生的授權。

李宛平和當時擔任基督崇德學院主任鐘潔依，明知王姓男子未實際到基督崇德學院修課，未取得學分，鐘潔依在2015年間將王「取得畢業學分，並授予學士學位」的不實內容登載在畢業證書上，再交給李宛平，轉呈暨南大學，讓王得以申請就讀暨大藝術學院碩士班。

北院審理發現，李宛平早在2010年就被提醒她的行為有危害國家安全疑慮，但她在2011年2月、11月間，分別和傅文齊討論到怎麼介紹、掩護「安剛」、「紀處」等人的身分，行為對國家安全、社會安定造成一定程度危險。北院指出，李女替大陸軍事機構發展組織長達8年，接觸對話多達12人，不乏掌握我國作戰計劃、人力規劃之人，行為有顛覆國家可能，超出一般國民法感情可容忍程度，她還以「無直接、蓄意危害國家安全」等理由辯解，因此依法判決。

案經上訴，高院刑事庭原定今天宣判，但合議庭宣判時諭知將再開辯論、釐清部分事實。

藝人賴佩霞（右）和曾與李宛平走訪花東縱谷，品嘗頂級旗魚和咖啡。圖／聯合報系資料照
藝人賴佩霞（右）和曾與李宛平走訪花東縱谷，品嘗頂級旗魚和咖啡。圖／聯合報系資料照

廣東 工人 國安法

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