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論文誣告案 陳時奮諷抄襲 高虹安批側翼

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片
筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安博士「論文門」引爆誣告官司，旅美教授陳時奮指高對資策會有侵權行為，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告；台北地院昨天傳喚高、陳，高否認犯罪，陳舉國民黨主席朱立倫博士學位切結書為例，諷刺高的論文不是全新作品。

高虹安說，辛辛那提大學去年收到許多匿名檢舉，學校內部自主調查，為求慎重，她請學校正式回應，今年十月收到正式函文；陳所指摘的兩篇文章她都是「第一作者」，她的博論共一一三頁引述不到十頁，提告陳誹謗前、後都沒有誣告犯意。

陳時奮說，依朱立倫美國紐約大學博士論文截圖下來的切結書，切結書第一行朱立倫即發誓並且確認三件事：第一、博士論文中任何文件都未曾發表過；第二：博士論文是個人作品；第三：論文的內容應是沒有任何版權歸屬。

陳說，朱立倫切結書是接受美國博士課程的最普通常識，有些學校會要求學生填切結書，有些學校採榮譽制度，學生不能違反切結書三件事，等於是一定要遵守住這三個原則。

高虹安庭後受訪表示，陳全力支持林智堅論文沒抄襲，林二篇論文都經過學位撤銷，「我想這一個側翼又或是教授，他的公信度已經非常的低」。

切結書 朱立倫 高虹安 陳時奮 林智堅 側翼

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